Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έδωσε οδηγίες στις Αρχές για το επίμαχο βίντεο η Νομική Υπηρεσία - «Δεν υπάρχει οτιδήποτε προς ανακοίνωση»

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους.

Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς.

Ακόμα δύο σημεία.

Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».