«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ

 09.01.2026 - 16:30
«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ

«Τρέχει» η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω των έντονων ανέμων που επικρατούν σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν σε 17 περιστατικά.

Συγκεκριμένα:

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας: 12
Πτώσεις / μετακινήσεις δέντρων - 10
Μετακίνηση Τέντας και στεγάστρου πέργολας - 2

Πυρ. Σταθμός Αμμοχώστου: 1
Πτώση / μετακίνηση δέντρου - 1

Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 4
Πτώσεις / μετακινήσεις δέντρου - 2
Μετακίνηση Τσίγκου - 1
Σπινθηρισμοί από σύρματα ΑΗΚ - 1

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

