«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ

«Τρέχει» η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω των έντονων ανέμων που επικρατούν σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν σε 17 περιστατικά. Συγκεκριμένα: Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας: 12

Πτώσεις / μετακινήσεις δέντρων - 10

Μετακίνηση Τέντας και στεγάστρου πέργολας - 2 Πυρ. Σταθμός Αμμοχώστου: 1

Πτώση / μετακίνηση δέντρου - 1 Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 4

Πτώσεις / μετακινήσεις δέντρου - 2

Μετακίνηση Τσίγκου - 1

Σπινθηρισμοί από σύρματα ΑΗΚ - 1

