Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Πάνω από όλα η... ασφάλεια. Ο λόγος για την απόσυρση προφυλακτικών από την αγορά.

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, έχει εντοπίσει την κυκλοφορία πλαστού ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην κυπριακή αγορά:



Το εν λόγω προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η χρήση του ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ως εκ τούτου, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσει και να το επιστρέψουν άμεσα στα σημεία πώλησης από όπου το προμηθεύτηκαν.

Τονίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνεχίζει τη διερεύνηση του περιστατικού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πλήρη απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η διάθεση και άλλων σχετικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά θα εκδοθεί συμπληρωματική ή νεότερη ανακοίνωση.

Για διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού παρατίθενται πιο κάτω φωτογραφίες του προϊόντος που έχει εντοπιστεί να διατίθεται στην Κύπρο, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αναγνώρισή του.