Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟυράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 16:11
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

Δεν σταματά να μας εκπλήσσει η φύση με την μαγεία της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Πανέμορφα κατάλευκα πλάνα από τα χιόνια - Το «έστρωσε» στο Τρόοδος

Το απόγευμα της Παρασκευής, όταν μπόρα με ελαφριά βροχή και ανέμους ξέσπασε στη Λευκωσία, ουράνιο τόξο αποκαλύφθηκε πάνω από την πρωτεύουσα, με ολοζώντανα χρώματα.

Ιδιαίτερα ορατό έγινε το φαινόμενο στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Δείτε φωτογραφίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν

 09.01.2026 - 15:59
Επόμενο άρθρο

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 16:25
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Έδωσε οδηγίες στις Αρχές για το επίμαχο βίντεο η Νομική Υπηρεσία - «Δεν υπάρχει οτιδήποτε προς ανακοίνωση»

Έδωσε οδηγίες στις Αρχές για το επίμαχο βίντεο η Νομική Υπηρεσία - «Δεν υπάρχει οτιδήποτε προς ανακοίνωση»

  •  09.01.2026 - 15:35
Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

  •  09.01.2026 - 16:56
Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

  •  09.01.2026 - 17:50
Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

  •  09.01.2026 - 17:20
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:25
«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ

  •  09.01.2026 - 16:30
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα