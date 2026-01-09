Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

Το απόγευμα της Παρασκευής, όταν μπόρα με ελαφριά βροχή και ανέμους ξέσπασε στη Λευκωσία, ουράνιο τόξο αποκαλύφθηκε πάνω από την πρωτεύουσα, με ολοζώντανα χρώματα.

Ιδιαίτερα ορατό έγινε το φαινόμενο στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Δείτε φωτογραφίες