Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Βλέπετε παρά τον σάλο που ξέσπασε, τις σπασμωδικές και μάλλον αντιφατικές αντιδράσεις της κυβέρνησης και τα απανωτά πυρά από αντιπολίτευση και συμπολίτευση, ο άμεσα ενδιαφερόμενος -ο Πρόεδρος της γαμημένης Δημοκρατίας- δεν είχε ούτε καν μια καινούργια ατάκα να πει, παρά αναμασά την ίδια μπαρούφα που επαναλαμβάνει όποτε θέλει να πουλήσει μούρη για τη διαφθορά. Και προσέξτε λεκτικό: Δεν θα δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να τον κατηγορήσει για διαφθορά. Αυταρχικό. Εγωπαθές. Και μπαγιάτικο. Λες και δεν μεσολάβησε το βίντεο, δεν είδαμε ό,τι είδαμε. Λες και πιστεύει ότι έχει ακόμα τον έλεγχο του αφηγήματος.

Το βίντεο, που θα μπορούσε να τιτλοφορείται This is Cyprus 2: Oops They Did It Again!, εννοείται πως δεν μας αποκαλύπτει κάτι καινούργιο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας δυνητικός επενδυτής προκειμένου να μπει στο fast track (μεσολαβητής ⇒ ντόπιος επιχειρηματίας ⇒ στενός συνεργάτης ΠτΔ ⇒ εισφορά σε σκιώδη φιλανθρωπία της Πρώτης Κυρίας), εδραιώνει όμως δύο πράγματα: Πρώτο, υπάρχουν ακόμα “παράγοντες” τόσο ηλίθιοι ώστε στη μετά-Al Jazeera εποχή να τα ξερνάνε όλα σε δήθεν επενδυτές που ούτε καν τσέκαραν πρώτα για κρυφές κάμερες και δεύτερο, όταν η εν λόγω ηλιθιότητα συνδυάζεται με άκρατη αλαζονεία και βεβαιότητα ατιμωρησίας δημιουργείται μια superstorm διαφθοράς που σαρώνει το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη. Αυτή είναι η κατάρα μας. Ο συνδυασμός ηλιθιότητας-αλαζονείας. Σκέτη μάστιγα.

Ωστόσο, και χωρίς να θέλω να σποϊλεριάσω το φινάλε, ξέρουμε πολύ καλά τι θα συμβεί στη συνέχεια. Τίποτα. Zero. Νάδα (όχι, δεν βγαίνει απ’ το “φιλενάδα”). Το πολύ-πολύ να φαγωθεί ο σύγαμπρος Χαραλάμπης (αυτό θα καταστήσει κάπως αμήχανο το κυριακάτικο τραπέζι της εκτεταμένης οικογένειας αλλά είναι αναγκαίο κακό), να φάει πόρτα ο Λακκοτρύπης από το Προεδρικό και ο Χριστοδουλίδης να σταματήσει να απαντάει στις κλήσεις του Χρυσοχόου (“now he’s like my fucking wife” θα λέει σε κάποιο μελλοντικό βίντεο) και όλοι μας θα επιστρέψουμε σταδιακά στην πεζή προεκλογική μας πραγματικότητα με τους Φειδίες και τους Σήκου Πάνω που μας αξίζουν. Και ξέρετε γιατί;

Γιατί ο Χριστοδουλίδης, όπως κάθε πανίσχυρος και συγκεντρωτικός ΠτΔ, είναι too big to fail. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχαψε το παραμύθι του “διαφορετικού” και πλέον δεν μπορεί να δει τη διαφθορά ακόμα κι αν η τελευταία τους χτυπήσει με τον Λακκοτρύπη στο κεφάλι.

Γιατί οι θεσμοί που υποτίθεται ότι πολεμούν τη διαφθορά είναι διάτρητοι, αμφισβητούμενοι και απαξιωμένοι σε απελπιστικό βαθμό που ουσιαστικά έχουν καταστεί άχρηστοι.

Γιατί ο κόσμος είναι τόσο απελπισμένος, αποβλακωμένος, παραπλανημένος ή απλά σανοφάγα που είναι πρόθυμος να καταπιεί αμάσητο το απαρχαιωμένο (από τα ‘50s) αφήγημα του “ξένου δάκτυλου”, ειδικά αν πρόκειται για Ρώσους ή Τούρκους, παρά να πιστέψει ότι ο Χριστοδουλίδης είναι άξιο τέκνο του πολιτικού του πατέρα και συνεχιστής του “έργου” του (για την ακρίβεια, του μοναδικού έργου που δεν κατέρρευσε θεαματικά).

Γιατί η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα έχει κανονικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι πρόθυμο να κάνει τα στραβά μάτια εάν η κυβέρνηση δώσει παροχές, θάψει για πάντα το Κυπριακό ή διώξει τους μετανάστες.

Γιατί αυτοί θα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν καλυπτόμενοι πίσω από νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις της ΝΥ πίνοντας στην υγειά των αφελών που νομίζουν ότι θα τους τιμωρήσουν ψηφίζοντας Φειδία και Οδυσσέα στις βουλευτικές (ναι, για τέτοια οξυδέρκεια του εκλογικού σώματος μιλάμε).

Γιατί αν κάποιος επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σαν τη “φιλενάδα” του, μαντέψτε ποιος θα πληρώσει το γαμήσι...