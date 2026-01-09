Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Χριστόφορου Νέστορος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το περιεχόμενο φέρεται να έχει υποστεί επεξεργασία με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την πρόκληση πολιτικής ζημιάς στη χώρα, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία λόγω της Προεδρίας της ΕΕ.

Το υλικό και ο λογαριασμός από τον οποίο δημοσιεύτηκε εξετάζονται από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και εκτός Κύπρου με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών.

Παράλληλα, η ΚΥΠ παρέδωσε στο Προεδρικό τα πρώτα ευρήματα για την προέλευση της διαρροής και τα πιθανά κίνητρα, ενισχύοντας το σενάριο υβριδικής παρέμβασης με στόχο την αποσταθεροποίηση.

