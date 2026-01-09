Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»
Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.