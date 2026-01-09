Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

 09.01.2026 - 20:40
Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

Ρωσικό αποτύπωμα βλέπουν κυβερνητικές πηγές πίσω από τη διαρροή του επίμαχου βίντεο, εκτιμώντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και υπονόμευσης της χώρας, σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Χριστόφορου Νέστορος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το περιεχόμενο φέρεται να έχει υποστεί επεξεργασία με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την πρόκληση πολιτικής ζημιάς στη χώρα, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία λόγω της Προεδρίας της ΕΕ.

Το υλικό και ο λογαριασμός από τον οποίο δημοσιεύτηκε εξετάζονται από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και εκτός Κύπρου με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Παράλληλα, η ΚΥΠ παρέδωσε στο Προεδρικό τα πρώτα ευρήματα για την προέλευση της διαρροής και τα πιθανά κίνητρα, ενισχύοντας το σενάριο υβριδικής παρέμβασης με στόχο την αποσταθεροποίηση.



