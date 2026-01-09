VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη και όπως ανακοίνωσε στα σόσιαλ, δεν θα είναι σε θέση να εμφανιστεί στη σκηνή του NOX το τριήμερο 9-11 Ιανουαρίου.

Σε βίντεο που ανέβασε σε στόρι στο instagram αναφέρει:

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο “Nox”, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», ανακοίνωσε ο Ρέμος.

Ετσι, στο νυχτερινό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Οδό, θα τραγουδήσουν αυτό το τριήμερο ο Χ. Μάστορας με τις Μέλισσες.

