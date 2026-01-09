Ecommbx
LIFESTYLE

VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 09.01.2026 - 21:00
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

Ο Αντώνης Ρέμος ακύρωσε τις προσεχείς εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά με τον Χρήστο Μάστορα λόγω ασθένειας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη και όπως ανακοίνωσε στα σόσιαλ, δεν θα είναι σε θέση να εμφανιστεί στη σκηνή του NOX το τριήμερο 9-11 Ιανουαρίου.

Σε βίντεο που ανέβασε σε στόρι στο instagram αναφέρει:

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο “Nox”, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», ανακοίνωσε ο Ρέμος.

Ετσι, στο νυχτερινό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Οδό, θα τραγουδήσουν αυτό το τριήμερο ο Χ. Μάστορας με τις Μέλισσες.

Πηγή: iefimerida.gr

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

