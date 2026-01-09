Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουλίου, 2025 έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από διευθυντή εταιρείας στη Λευκωσία, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίων του 20χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 01 και 02 Ιανουαρίου 2026, αντίστοιχα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.