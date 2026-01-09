Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η μυρωδιά του μανταρινιού, η παράδοση και η αυθεντική φιλοξενία συναντιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Αρακαπά, στη 3η Γιορτή Μανταρινιού.

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, η Κεντρική Πλατεία του χωριού γεμίζει χρώματα, γεύσεις και χαμόγελα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο πιο αρωματικό εσπεριδοειδές της περιοχής.

Από τις 11:00 έως τις 19:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Στέφανο Πελεκανή, παραδοσιακά δρώμενα, τοπικά προϊόντα και φυσικά… μανταρίνια σε κάθε τους μορφή. Η γιορτή αναδεικνύει την αγροτική ταυτότητα του Αρακαπά και τιμά τον κόπο των παραγωγών, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας κας Μαρίας Παναγιώτου, ενώ υπόσχεται μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, γεύση και κυπριακή παράδοση, σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της ορεινής Λεμεσού.

Η Διερώνα ετοιμάζεται για το Φεστιβάλ Μανταρινιού - Όλα όσα θέλεις να ξέρεις

Το αυθεντικό φεστιβάλ μανταρινιού στην Κύπρο, που λαμβάνει χώρα στο χωριό Διερώνα από το 2018, ετοιμάζεται να επιστρέψει και ιφέτος.

Πιο συγκεκριμένα το 6ο Φεστιβάλ Μανταρινιού, θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2026.

Στη μεγάλη γιορτή που θα στηθεί στο χωριό το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβουν ο αγαπημένος Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελεκανής και η σπουδαία ερμηνεύτρια Αρετή Κετιμέ!

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από το checkinCyprus