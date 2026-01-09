Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λόγω των ισχυρών ανέμων – Πίνακες

Χωρίς ρεύμα έμειναν από νωρίς το απόγευμα διάφορες περιοχές σε Λευκωσία και Λεμεσό λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ που προκλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Διακοπή ρεύματος και σε μέρος χωριού της Πάφου. Δείτε πίνακες

