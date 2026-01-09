Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λόγω των ισχυρών ανέμων – Πίνακες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λόγω των ισχυρών ανέμων – Πίνακες

 09.01.2026 - 18:16
Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λόγω των ισχυρών ανέμων – Πίνακες

Χωρίς ρεύμα έμειναν από νωρίς το απόγευμα διάφορες περιοχές σε Λευκωσία και Λεμεσό λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ που προκλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Διακοπή ρεύματος και σε μέρος χωριού της Πάφου.

Δείτε πίνακες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

 09.01.2026 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

 09.01.2026 - 18:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 19:54
Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

  •  09.01.2026 - 16:56
Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

  •  09.01.2026 - 17:50
Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

  •  09.01.2026 - 17:20
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:25
Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

  •  09.01.2026 - 18:50
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  •  09.01.2026 - 18:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα