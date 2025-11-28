Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων

 28.11.2025 - 11:11
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων

Η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί την Κυριακή 30.11.2025 και ώρα 19:00, στον ποδοσφαιρικό αγώνα για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ, να εκδηλώνεται πάντοτε με αθλητοπρέπεια και σεβασμό προς την ίδια του την ομάδα. 

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν στο στάδιο έγκαιρα, για αποφυγή τυχόν δικής τους ταλαιπωρίας, αφού στις εισόδους του σταδίου θα πραγματοποιούνται αυστηρές έρευνες. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό, η ώρα 17:00

Ανακοινώνεται επίσης ότι:

Φίλαθλοι ΑΕΛ:

Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ  θα καταλάβουν τις Ανατολικές, Δυτικές και Νότιες κερκίδες του σταδίου.  Ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο, χρησιμοποιώντας την έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς Κολόσσι και να σταθμεύσουν τα οχήματα Νότια του σταδίου.

Οι είσοδοι που θα λειτουργήσουν για τις κερκίδες της ΑΕΛ είναι:

  • Aνατολική Κερκίδα:   Ε1 – Ε2
  • Δυτική Κερκίδα:        W1 – W2
  • Νότια Κερκίδα:          S1 – S3

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν ταμεία για τους φιλάθλους της ΑΕΛ. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 1700. 

Φίλαθλοι ΑΠΟΛΛΩΝ:

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΛΛΩΝ  θα καταλάβουν την Βόρεια κερκίδα του σταδίου. Ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο, χρησιμοποιώντας την έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς Φράγμα Κούρρη και νασταθμεύσουν τα οχήματα Βόρεια του σταδίου.

Η είσοδος που θα λειτουργήσει για την κερκίδα του ΑΠΟΛΛΩΝ είναι:

  • Βόρεια Κερκίδα: Ν2

Τροχονομικός Έλεγχος Δρόμου για λόγους ασφάλειας

Για λόγους ασφάλειας, η Αστυνομία θα προχωρήσει στην αποκοπή της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού δυτικά του σταδίου Alphamega, από η ώρα 5 το απόγευμα  μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για το λόγο αυτό καλεί το κοινό, όπως συνεργάζεται και ακολουθεί τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.

Όσον αφορά τη στάθμευση οχημάτων κατά μήκος της υπέργειας γέφυρας του αυτοκινητόδρομου (Οδός Βόρειας Ηπείρου) που οδηγεί προς τον Νότιο χώρο στάθμευσης, αυτή απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται από μέλη της Τροχαίας Λεμεσού.

Η Αστυνομία τονίζει σε όλους όσους θα παρευρεθούν στον αγώνα, τα πιο κάτω:

  • Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά και χρήση στο γήπεδο πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων ή/και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά και η ανάρτηση πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου, καθώς επίσης και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα. 
  • Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους του σταδίου, στον περιβάλλον χώρο, ή/και οπουδήποτε αλλού. 
  • Απαγορεύεται η είσοδος των φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη των μοτοσικλετών, καθώς επίσης κουκούλα ή/και οτιδήποτε άλλο που καλύπτει το πρόσωπο τους. 

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχτεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Οποιοσδήποτε πολίτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία όσο αφορά τον εν λόγω αγώνα, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 112, ή/και στον Αξιωματικό Υπηρεσίας της ΑΔΕ Λεμεσού στον αριθμό 25805050.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια/ προστασία, τόσο των φιλάθλων, όσο και των περιουσιών τους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ, για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

