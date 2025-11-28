Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλόλητας των εν λόγω οχημάτων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ