ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

 28.11.2025 - 11:15
Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής Vauxhall έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ, για επιπλέον 7 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για άμεση ακινητοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλόλητας των εν λόγω οχημάτων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

