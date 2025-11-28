Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»
Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.