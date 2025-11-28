Η κακοκαιρία Adel έφερε ακόμη και χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας -Άνοιξαν οι ουρανοί τα ξημερώματα

Εκτός από τη σφοδρή βροχόπτωση, χαλάζι για αρκετά λεπτά έπεσε στο κέντρο της Αθήνας (Παγκράτι και άλλες περιοχές) αλλά και στον Πειραιά, τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτή την ώρα χαλαζόπτωση σημειώνεται στην περιοχή του Ψυχικού.

Η κακοκαιρία Adel θα συνεχιστεί την πορεία της σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής (28/11), επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα στις περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω δυσχέρειες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, με σημαντική βελτίωση του καιρού από την Κυριακή. Ωστόσο, μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κεραυνών.

Συναγερμός για την κακοκαιρία Adel σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει του νέου κύματος έντονης κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με έντονες βροχές και καταιγίδες που αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει «RED CODE» για τις περιοχές του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται ήδη πολλές περιφέρειες.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, αποφάσισε την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπιστούν τα ακραία φαινόμενα. Οι επικοινωνίες με τους τοπικούς φορείς και τους δήμους είναι σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση και η άμεση επέμβαση όπου και αν απαιτηθεί.

Οι περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τις παρακάτω περιοχές:



Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Από το πρωί της Παρασκευής, οι περιοχές αυτές θα αντιμετωπίσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερη ένταση στη Χαλκιδική, τις Σέρρες, το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη.

Νησιά του Ιονίου και Δυτική Πελοπόννησος: Οι ισχυρές βροχές θα επηρεάσουν την περιοχή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ανατολικό Αιγαίο: Η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά από το μεσημέρι, ενώ από το βράδυ αναμένονται έντονες καταιγίδες και στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Αν και η ένταση των φαινομένων στην Αττική θα είναι μικρότερη, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (28/11)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: iefimerida. gr