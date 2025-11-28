Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΗ κακοκαιρία Adel έφερε ακόμη και χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας -Άνοιξαν οι ουρανοί τα ξημερώματα
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Adel έφερε ακόμη και χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας -Άνοιξαν οι ουρανοί τα ξημερώματα

 28.11.2025 - 07:24
Η κακοκαιρία Adel έφερε ακόμη και χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας -Άνοιξαν οι ουρανοί τα ξημερώματα

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ραγδαίες βροχοπτώσεις και χαλάζι.

Εκτός από τη σφοδρή βροχόπτωση, χαλάζι για αρκετά λεπτά έπεσε στο κέντρο της Αθήνας (Παγκράτι και άλλες περιοχές) αλλά και στον Πειραιά, τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτή την ώρα χαλαζόπτωση σημειώνεται στην περιοχή του Ψυχικού.

Η κακοκαιρία Adel θα συνεχιστεί την πορεία της σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής (28/11), επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα στις περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω δυσχέρειες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, με σημαντική βελτίωση του καιρού από την Κυριακή. Ωστόσο, μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κεραυνών.

Συναγερμός για την κακοκαιρία Adel σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει του νέου κύματος έντονης κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με έντονες βροχές και καταιγίδες που αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει «RED CODE» για τις περιοχές του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται ήδη πολλές περιφέρειες.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, αποφάσισε την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπιστούν τα ακραία φαινόμενα. Οι επικοινωνίες με τους τοπικούς φορείς και τους δήμους είναι σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση και η άμεση επέμβαση όπου και αν απαιτηθεί.

Οι περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τις παρακάτω περιοχές:


Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Από το πρωί της Παρασκευής, οι περιοχές αυτές θα αντιμετωπίσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερη ένταση στη Χαλκιδική, τις Σέρρες, το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη.
Νησιά του Ιονίου και Δυτική Πελοπόννησος: Οι ισχυρές βροχές θα επηρεάσουν την περιοχή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ανατολικό Αιγαίο: Η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά από το μεσημέρι, ενώ από το βράδυ αναμένονται έντονες καταιγίδες και στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Αν και η ένταση των φαινομένων στην Αττική θα είναι μικρότερη, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (28/11)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή
Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: iefimerida. gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Viral βίντεο: TikToker σεφ μοιράζεται το απόλυτο viral κόλπο για το ξεφλούδισμα πατάτας

 28.11.2025 - 07:11
Επόμενο άρθρο

Έλλη Κοκκίνου: «Έβαζαν σημάδι στο ντεκολτέ μου με τα γαρύφαλλα» - Βίντεο

 28.11.2025 - 07:42
Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

  •  28.11.2025 - 06:19
Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

  •  28.11.2025 - 06:37
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  28.11.2025 - 06:24
INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

  •  28.11.2025 - 06:21
Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  28.11.2025 - 06:13
Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

  •  28.11.2025 - 06:23
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.11.2025 - 06:44
Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

  •  27.11.2025 - 20:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα