Viral βίντεο: TikToker σεφ μοιράζεται το απόλυτο viral κόλπο για το ξεφλούδισμα πατάτας

 28.11.2025 - 07:11
Το απόλυτο κόλπο για να καθαρίσεις εύκολα και γρήγορα μια πατάτα που έχει γίνει viral.

Πολλοί άνθρωποι στις ΗΠΑ ετοιμάζονται για την Ημέρα των Ευχαριστιών (27 Νοεμβρίου), μια ημέρα για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στους αγαπημένους τους, στα γεύματα που προετοιμάζονται και σε πολλά ακόμη.

Το μενού περιλαμβάνει ψητές γαλοπούλες, λαχταριστά κατσαρολάκια με πουρέ πατάτας και άλλα νόστιμα πιάτα επομένως, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να τελειώσουν όλα εγκαίρως. Ωστόσο, μια σεφ TikToker αποφάσισε να μοιραστεί ένα viral κόλπο για το ξεφλούδισμα πατάτας που μπορεί να σας εξοικονομήσει λίγο επιπλέον χρόνο.
Η σεφ Nicole Jacques δημοσίευσε το «καταπληκτικό» κόλπο στην πλατφόρμα της. Στο βίντεο, φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα μαχαίρι για να κόψει περιμετρικά την πατάτα πριν τη βράσει σε μια κατσαρόλα.

«Το γνωρίζατε αυτό το κόλπο;» ρώτησε τους θεατές. Στη συνέχεια, η Jacques έβρασε την πατάτα μέχρι να μαλακώσει. Όταν κρύωσε, εξήγησε ότι μπορεί κανείς να κρατήσει και τις δύο άκρες της πατάτας «και να τραβήξει», δείχνοντας πώς η φλούδα γλιστράει σαν βούτυρο.

 

«Είναι το πιο απίθανο κόλπο που έχω βρει εδώ και καιρό για να εξοικονομήσεις χρόνο και έπρεπε να το μοιραστώ μαζί σας», είπε η Jacques. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές αφήνοντας έκπληκτους τους χρήστες.

Κάποιος έγραψε: «Φοβόμουν να καθαρίσω πατάτες την Πέμπτη... ευχαριστώ!», ενώ άλλος σημείωσε: «Μακάρι να το είχα δει αυτό πριν από λίγες ώρες!». Ένας τρίτος έγραψε: «Το είδα χθες το βράδυ και ανυπομονώ να φτιάξω πουρέ πατάτας απόψε και να το δοκιμάσω. ΙΔΙΟΦΥΕΣ!! Το λατρεύω!!!»


Η σεφ Jacques μοιράζεται επίσης άλλα κόλπα κουζίνας, όπως τον καλύτερο τρόπο για να κάνετε βαθύ καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων σας. Μοιράζεται επίσης εύκολα αλλά νόστιμα πιάτα, όπως μπολ με ρύζι κοτόπουλο–λάιμ με chipotle και κατσαρόλα με φασολάκια, που μπορούν να αποτελέσουν τις τέλειες προσθήκες στο επόμενο εορταστικό τραπέζι.

Πηγή: gazzetta.gr

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

