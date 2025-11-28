Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας
ΥΓΕΙΑ

Το χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας

 28.11.2025 - 06:58
Το χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας

Τα μανταρίνια περιέχουν περίπου 1,5 γραμμάρια φυτικών ινών, δραστικά φλαβονοειδή, τριπλάσια περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α από τα πορτοκάλια και σχεδόν ίδια βιταμίνη C, χάρη στην οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τα οφέλη αυτού του χειμωνιάτικου φρούτου.

1. Βελτιώνουν την υγεία του δέρματος και των μαλλιών

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C δεν ενισχύει απλώς το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά συμβάλλει στην παραγωγή και ενίσχυση του κολλαγόνου, μιας σημαντικής πρωτεΐνης που βρίσκεται κυρίως στο δέρμα και στα μαλλιά. Τα μανταρίνια περιέχουν, επίσης, βιταμίνη Α, η οποία έχει αποδειχθεί πως διατηρεί την υγρασία των μαλλιών μέσω της αυξημένης παραγωγής σμήγματος.

2. Ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία

Ορισμένα συστατικά των μανταρινιών, όπως το φυλλικό οξύ, το κάλιο και διάφορα αντιοξειδωτικά είναι υπεύθυνα για τα νευρολογικά οφέλη που αποδίδονται στο φρούτο. Το κάλιο έχει σχετιστεί με αυξημένη ροή αίματος στον εγκέφαλο και ενίσχυση της νευρικής δραστηριότητας, της συγκέντρωσης και της γνωστικής ικανότητας. Το φυλλικό οξύ είναι γνωστό ότι θωρακίζει την εύρυθμη λειτουργία του νευρικού συστήματος και θεωρείται ότι μειώνει την ανάπτυξη γνωστικής εξασθένισης.

Επιπλέον, τα μανταρίνια είναι γεμάτα βιταμίνη Β6, η οποία σχετίζετα με την αποφυγή της ναυτίας και τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε συνετοί με την πρόσληψη της βιταμίνης Β6. Το υψηλότερο όριο πρόσληψης βιταμίνης Β6 για τους ενηλίκους άνω των 18 ετών είναι τα 100 mg, σπανίως όμως χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη ποσότητα, εκτός κι αν υπάρχει σχετική σύσταση από τον γιατρό.

3. Βοηθούν τις εγκύους και τα μωρά

Τα μανταρίνια λόγω του υψηλού περιεχομένου τους σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και φυλλικό οξύ θεωρούνται επωφελή για την ομαλή νευρογένεση και ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου. Η έλλειψη φυλλικού οξέος κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε λιποβαρή βρέφη και σε ελαττώματα του νευρικού σωλήνα στα μωρά.

4. Υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Οι βιταμίνες Β6 και C, το κάλιο και οι φυτικές ίνες είναι γνωστό πως βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη καλίου (4.700mg) , την ίδια στιγμή που έρευνα έχει υποδείξει ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν 4.069 mg καλίου την ημέρα είχαν 49% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν περίπου 1.000mg ημερησίως.

5. Βελτιώνουν την πεπτική υγεία

Τα μανταρίνια αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Η ημερήσια συνιστώμενη δοσολογία φυτικών ινών από τη διατροφή για γυναίκες και άνδρες είναι τα 25 γρ. και 38 γρ. αντίστοιχα. Οι φυτικές ίνες μπορούν να αποτρέψουν ή να διευκολύνουν τη διαχείριση της δυσκοιλιότητας.

6. Διατηρούν σε φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση

Το φρούτο αυτό περιέχει κάλιο. Ενδεικτικά, ένα μεγάλο μανταρίνι περιέχει 199 mg καλίου πράγμα που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και διατηρεί σε φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση.

7. Καταπολεμούν τις λοιμώξεις

Τα μανταρίνια ωφελούν το ανοσοποιητικό σύστημα παρέχοντας το 53% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C, η οποία βοηθά το σώμα να αναπτύξει αντίσταση κατά μολυσματικών παραγόντων και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες που σχετίζονται με την εκδήλωση χρόνιων νόσων.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 28.11.2025 - 06:44
Επόμενο άρθρο

Viral βίντεο: TikToker σεφ μοιράζεται το απόλυτο viral κόλπο για το ξεφλούδισμα πατάτας

 28.11.2025 - 07:11
Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

  •  28.11.2025 - 06:19
Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

  •  28.11.2025 - 06:37
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  28.11.2025 - 06:24
INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

  •  28.11.2025 - 06:21
Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  28.11.2025 - 06:13
Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

  •  28.11.2025 - 06:23
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.11.2025 - 06:44
Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

  •  27.11.2025 - 20:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα