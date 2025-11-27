Τραγωδία στον Δομοκό: Έτρεχε να σωθεί μετά το τσίμπημα μέλισσας και βγήκε εκτός δρόμου - Έπαθε αλλεργικό σοκ

Μια τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του Δομοκού, όπου ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί.

Όπως διαβάζουμε στο lamia report, γνωρίζοντας ότι ήταν αλλεργικός στα έντομα, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε αμέσως να φτάσει στο κοντινότερο φαρμακείο στην Εκκάρα, προκειμένου να λάβει ένεση αδρεναλίνης.

Κατά τη διαδρομή, πιθανότατα λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε ανάχωμα.

Πρόσωπο από την παρέα του, που τον ακολουθούσε με δεύτερο όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο. Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών, η κατάσταση του ήταν ήδη κρίσιμη.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.