ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στον Δομοκό: Έτρεχε να σωθεί μετά το τσίμπημα μέλισσας και βγήκε εκτός δρόμου - Έπαθε αλλεργικό σοκ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: Έτρεχε να σωθεί μετά το τσίμπημα μέλισσας και βγήκε εκτός δρόμου - Έπαθε αλλεργικό σοκ

 27.11.2025 - 14:33
Τραγωδία στον Δομοκό: Έτρεχε να σωθεί μετά το τσίμπημα μέλισσας και βγήκε εκτός δρόμου - Έπαθε αλλεργικό σοκ

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου 50χρονου άνδρα από τσίμπημα μέλισσας.

Μια τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του Δομοκού, όπου ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί.

Όπως διαβάζουμε στο lamia report, γνωρίζοντας ότι ήταν αλλεργικός στα έντομα, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε αμέσως να φτάσει στο κοντινότερο φαρμακείο στην Εκκάρα, προκειμένου να λάβει ένεση αδρεναλίνης.

Κατά τη διαδρομή, πιθανότατα λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε ανάχωμα.

Πρόσωπο από την παρέα του, που τον ακολουθούσε με δεύτερο όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο. Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών, η κατάσταση του ήταν ήδη κρίσιμη.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

Κάλεσμα στην τουρκική Κυβέρνηση να καθίσει με την Κυπριακή Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων απηύθυνε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

  •  27.11.2025 - 14:52
Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  27.11.2025 - 10:44
Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος» - Τι απαντά ο ΔΗΣΥ

  •  27.11.2025 - 12:19
Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

  •  27.11.2025 - 14:16
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός

  •  27.11.2025 - 11:16
Η Έγκωμη μεταμορφώνεται σε… Βόρειο Πόλο! Το Christmas Fest επιστρέφει πιο μαγικό από ποτέ

  •  27.11.2025 - 13:23
Καταναλωτές προσοχή: Τι πρέπει να κοιτάζετε όταν αγοράζετε καλλυντικά προϊόντα - Η σημασία της ορθής σήμανσης

  •  27.11.2025 - 13:56
Κύπριος τραγουδιστής: «Όταν κέρδισα το “Voice” μού έλεγαν ότι είμαι πολύ χοντρός»

  •  27.11.2025 - 12:46

