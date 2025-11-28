Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Black Sky Express: εκπτώσεις έως 70% για όλο το δίκτυο!

 28.11.2025 - 12:17
Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Black Sky Express: εκπτώσεις έως 70% για όλο το δίκτυο!

Η Sky Express ανακοίνωσε Black Friday προσφορά με εκπτώσεις έως 70% για όλο το δίκτυο, δηλαδή πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού!

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως 1 Δεκεμβρίου!

Αφορά πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 10 Ιανουαρίου έως 20 Οκτωβρίου 2026!

Ανακαλύψτε τους ναύλους πατώντας εδώ!

Όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς

Η προσφορά έως 70% ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων για κρατήσεις θέσεων έως και 1/12/2025 στις 23:59 (Ώρα Ελλάδος), για πτήσεις με περίοδο ταξιδιού από 10/01/2026 έως 20/10/2026. Όλες οι πτήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 10/01/2026 έως και 20/10/2026. Η προσφορά ισχύει για απευθείας και συνδεόμενες πτήσεις. Στην αναζήτηση πτήσεων, οι τιμές που εμφανίζονται στο ναύλο “Offer” έχουν ήδη υπολογιστεί με την έκπτωση της προσφοράς. Στην αναζήτηση πτήσεων, οι τιμές που εμφανίζονται στους ναύλους “Basic”, “Joy+”, “Enjoy” και “Bliss” εμφανίζονται με εφαρμοσμένη την έκπτωση και τη διαγραφή της αρχικής τιμής. Ο ναύλος “Bliss+” εξαιρείται από την προσφορά.

Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία ναύλου. Η έκπτωση αφορά μόνο τον ναύλο και δεν εφαρμόζεται στους φόρους εισιτηρίου. Η προσφορά δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και υπερισχύει των ατομικών προωθητικών κωδικών.

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

