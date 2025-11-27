Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του

Η τραγωδία στην εκπαιδευτική άσκηση βολής χειροβομβίδας στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου στη μονάδα ως ΕΠΟΠ στρατιώτης (Επαγγελματίας Οπλίτης).

«Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα που μπήκε, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και εγώ έφυγα μόλις χθες και τον άφησα μόνο του. Θα ερχόταν την Παρασκευή σε άδεια. Μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Εγώ το έχασα το παιδί μου. Τώρα, μπορεί να με βοηθήσει μόνο ο Θεός. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του» δήλωνε, όπως αναφέρει το neakriti.gr ο συντετριμμένος πατέρας του που είναι Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο άτυχος Ραφήλ είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον Ιανουάριο και σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας, ήταν ενθουσιασμένος για την εκπαίδευση που θα ξεκινούσε. Ο πατέρας του, μάλιστα, περιγράφοντας τις τελευταίες συνομιλίες τους φέρεται να έχει πει ότι ο 19χρονος εξέφραζε ανυπομονησία για τις βολές με χειροβομβίδες.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της χειροβομβίδας τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ΕΠ.ΟΠ επιλοχίας ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη σήμερα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι.

Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του

Το πρωί της Πέμπτης ο πατέρας του Ραφαήλ ανήρτησε μια νέα συγκλονιστική μαντινάδα για τον άδικο χαμό του γιου του προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι συμπαρίστανται στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.



«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει...

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου...

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου...»



«Καλό ταξίδι παλικάρι... καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ...» γράφει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ

Πηγή: protothema.gr