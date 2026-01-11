Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Και τραυματίας και… στη φυλακή: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά

 11.01.2026 - 12:22
Γύρω στις 12:00 χθες το μεσημέρι στη Λάρνακα, ενώ 39χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 51χρονη.

Από τη σύγκρουση, ο 39χρονος τραυματίστηκε ελαφρώς και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Κατόπιν πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) επισκέφθηκαν τον 39χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, και σε σωματική του έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν στην κατοχή του, 24 νάιλον σακουλάκια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, συνολικού μικτού βάρους 14,7 γραμμαρίων περίπου.

Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε την μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδηγού και πιστοποιητικό ασφάλειας.

