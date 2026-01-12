Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των iPhone: Εκατομμύρια συσκευές εκτεθειμένες επειδή δεν έχουν κάνει αναβάθμιση

Η Apple έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας αξιοποιήθηκαν επιτυχώς από μισθοφορικούς κατασκευαστές spyware και διορθώθηκαν επειγόντως λίγο πριν τις γιορτές. Ωστόσο, τρεις εβδομάδες αργότερα, προκύπτει ότι η πλειονότητα των iPhone δεν μπορεί να προστατευθεί, εκτός αν αναβαθμιστεί πλήρως στο νέο λειτουργικό σύστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί τον προηγούμενο μήνα, περίπου το 50% των χρηστών που μπορούν να αναβαθμίσουν δεν έχει ακόμη περάσει από το iOS 18 στο iOS 26. Η αργή αυτή υιοθέτηση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς όσοι παραμένουν στο παλαιότερο λογισμικό δεν έχουν πλέον διαθέσιμη λύση για τα συγκεκριμένα κενά ασφαλείας, μεταδίδει το Forbes.

Τεχνολογικά μέσα επισημαίνουν ότι η εικόνα είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Το Cult of Mac αναφέρει ότι το iOS 26 «δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος», ενώ το PhoneArena σημειώνει ότι «περισσότεροι χρήστες iPhone από ποτέ αγνοούν τη νέα έκδοση του iOS». Το 9to5Mac είναι ακόμη πιο σαφές, τονίζοντας ότι, παρότι το iOS 26 είναι διαθέσιμο εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες, η υιοθέτησή του υστερεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, με την πλειονότητα των χρηστών να παραμένει στο iOS 18.

Τα πιο απαισιόδοξα στοιχεία προέρχονται από το StatCounter, σύμφωνα με το οποίο λιγότερο από το 20% των χρηστών έχει αναβαθμίσει. Άλλες μετρήσεις, όπως αυτές της TelemetryDeck, εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 60%. Ακόμη όμως και σε αυτό το σενάριο, εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone παραμένουν δυνητικά εκτεθειμένα.

Για λόγους σύγκρισης, την ίδια περίοδο πέρυσι, πάνω από το 60% των χρηστών είχε ήδη περάσει σε κάποια έκδοση του iOS 18, ενώ το 2024 το iOS 17 είχε ξεπεράσει το 50% υιοθέτησης πολύ νωρίτερα. Αυτή τη φορά, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Μέρος των χρηστών περίμενε ότι η Apple θα παρείχε ενημέρωση ασφαλείας και για όσους επιθυμούσαν να παραμείνουν προσωρινά στο iOS 18. Ωστόσο, η εταιρεία άλλαξε στάση: η έκδοση iOS 18.7.3 δεν διατίθεται πλέον σε συσκευές που μπορούν να τρέξουν το iOS 26. Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση στο νέο λειτουργικό είναι πλέον μονόδρομος για την προστασία από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Ο Ντάρεν Γκουτσιόνε, από την Keeper Security, τονίζει ότι «δεν υπάρχει τρόπος ή συμπεριφορά χρήστη που να μειώνει ουσιαστικά αυτόν τον κίνδυνο». Όπως λέει, «η αναβάθμιση είναι η μόνη αποτελεσματική άμυνα, καθώς μόλις τα patches γίνουν γνωστά, το παράθυρο έκθεσης για όσους καθυστερούν μεγαλώνει».

Το Vice αναφέρει ότι, παρά το γεγονός πως η Apple παρουσίασε το iOS 26 ως μεγάλη αναβάθμιση, σχεδόν το 84% των χρηστών δεν το έχει κατεβάσει μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες από την κυκλοφορία του. Το TechRadar επισημαίνει ότι παραδοσιακά οι χρήστες iPhone αναβαθμίζουν γρήγορα, καθώς –σε αντίθεση με το Android– όλες οι συμβατές συσκευές λαμβάνουν την ενημέρωση ταυτόχρονα. Αυτή τη φορά όμως, αυτό δεν συμβαίνει.

Το MacWorld αποδίδει μέρος της απροθυμίας στο νέο γραφικό περιβάλλον Liquid Glass, το οποίο –αν και εντυπωσιακό οπτικά– έχει δεχθεί κριτική για ζητήματα χρηστικότητας. Ωστόσο, όπως τονίζεται, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αισθητικό ή επικοινωνιακό, αλλά καθαρά ζήτημα ασφάλειας: όποιος δεν έχει την τελευταία έκδοση του iOS, δεν έχει και τις τελευταίες διορθώσεις ασφαλείας.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την απόφαση της Apple να διαθέσει τις κρίσιμες διορθώσεις μόνο μέσω του iOS 26, εκτός εάν πρόκειται για συσκευές που δεν μπορούν τεχνικά να αναβαθμιστούν. Αναλυτές θέτουν πλέον ανοιχτά το ερώτημα αν η περιορισμένη αποδοχή του νέου λειτουργικού συνδέεται άμεσα με το Liquid Glass και αν η Apple θα πρέπει να δώσει στους χρήστες περισσότερα εργαλεία προσαρμογής, ώστε να μην καθυστερούν την αναβάθμιση με κόστος την ασφάλειά τους.

Το Analytics Insight προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στις αναβαθμίσεις αφήνει εκατομμύρια συσκευές χωρίς προστασία απέναντι σε γνωστές απειλές και ότι οι επιτιθέμενοι συχνά στοχεύουν ακριβώς όσους δεν ενημερώνουν εγκαίρως το λογισμικό τους. Παρά τις προσπάθειες της Apple, όπως οι νέες λειτουργίες βελτίωσης ασφάλειας στο παρασκήνιο, το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από το αν οι χρήστες τελικά προχωρήσουν στην αναβάθμιση.

Η συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και σε φόρουμ, με τίτλους όπως «Δεν θα αναβαθμίσω ποτέ σε iOS 26» ή «Γιατί τόσο μίσος για αυτή την έκδοση;», δείχνει ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί άμεσα. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αναβάθμιση δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Ο Τζέιμς Μοντ από την BeyondTrust τονίζει ότι όλοι οι χρήστες που παραμένουν σε παλαιότερες εκδόσεις πρέπει να περάσουν στο νέο λειτουργικό και να εγκαταστήσουν τις διορθώσεις. Όπως λέει, τα συγκεκριμένα κενά ασφαλείας «θα γίνουν σύντομα απαραίτητο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα επιτιθέμενων».

ΠΗΓΗ: protothema.gr