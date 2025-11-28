Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προ των πυλών η κακοκαιρία «ADEL»: Τι φαινόμενα μας φέρνει και ποιες περιοχές θα επηρεάσει - Κίτρινη προειδοποίηση

 28.11.2025 - 22:56
Προ των πυλών η κακοκαιρία «ADEL»: Τι φαινόμενα μας φέρνει και ποιες περιοχές θα επηρεάσει - Κίτρινη προειδοποίηση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στη νότια Ιταλία, κινείται βορειοανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει το νησί από αύριο βράδυ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έρχεται η «ADEL»: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Το βράδυ θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και στο δυτικό μισό του νησιού αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και σύντομα νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν νοτιοδυτικοί, και στα προσήνεμα παράλια θα ενισχυθούν σε μέτριους μέχρι ισχυρούς, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, αναμένονται τοπικες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

