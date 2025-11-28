Ecommbx
Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

 28.11.2025 - 19:30
Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

Υπογράφηκε σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2025, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας η συμφωνία με την AEGEAN Airlines S.A. για την εκτέλεση των απευθείας πτήσεων Λάρνακα–Βρυξέλλες–Λάρνακα, στο πλαίσιο του μηχανισμού Public Service Obligation (PSO).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Κυπριακής Δημοκρατίας η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας κα Παναγιώτα Δημητρίου και εκ μέρους της AEGEAN η Δόνα Σπαρσή, Διευθύντρια Σταθμού Αεροδρομίου Λάρνακας, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Δρ. Μαρίνας Ιωάννου-Χασάπη, καθώς και του Διευθυντή της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 Δημήτρη Μαυρομμάτη.

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου 2025 και λήξη στις 30 Νοεμβρίου 2026, προβλέπει 3 μετ’ επιστροφής πτήσεις εβδομαδιαίως για τον Δεκέμβριο 2025, 5 μετ’ επιστροφής πτήσεις εβδομαδιαίως για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, 3 μετ’ επιστροφής πτήσεις εβδομαδιαίως για τον Ιούλιο 2026 και 2 μετ’ επιστροφής πτήσεις εβδομαδιαίως για την περίοδο Αυγούστου–Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται, ο μέγιστος βασικός πλήρως ευέλικτος ναύλος οικονομικής θέσης ορίζεται στα 400 ευρώ ανά διαδρομή και περιλαμβάνει τυχόν επιπλέον χρεώσεις που προσθέτει ο οικονομικός φορέας (τέλη υπηρεσιών, καύσιμα, μία παραδοτέα αποσκευή 20–23 kg, γεύμα).

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης δήλωσε ότι «η σημερινή υπογραφή διασφαλίζει αξιόπιστη και σταθερή σύνδεση της Κύπρου με τις Βρυξέλλες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και ενισχύει την πρόσβαση της χώρας μας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες πολιτών, επαγγελματιών και φορέων".

Το Υπουργείο Μεταφορών, σημείωσε, εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου προς όφελος της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

