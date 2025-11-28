Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΦόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

 28.11.2025 - 20:17
Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

Σε κλίμα βαρύτατου πένθους κηδεύτηκε την περασμένη Τρίτη στον Ιερό Ναό Απόστολου Ανδρέα στην Έμπα ο 26χρονος Αλέξανδρος Αντωνίου, ο οποίος απεβίωσε μετά από τα μαχαιρώματα που διαπράχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των Κονιών της επαρχίας Πάφου.

Ο πατέρας του  ανήρτησε το δικό του συγκινητικό «αντίο» στον γιό του, δημοσιεύοντας παράλληλα μια οικογενειακή φωτογραφία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βρέθηκε μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου Αλέξανδρου – Πώς το εντόπισαν οι Αρχές

Δείτε την ανάρτηση:

«Έφυγες νωρίς αγόρι μου. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερος πόνος για ένα γονιό που χάνει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο. Είναι αβάσταχτος. Θα προσπαθήσω όμως, μέσα από αυτόν τον πόνο να εκφραστώ….., σου το χρωστώ.

Σε σκότωσαν τόσο άνανδρα για ένα «έγκλημα» που έκανες. Αγάπησες Αλέξανδρε μου και προδόθηκες. Αυτό ήταν το έγκλημα σου.

Όλοι όσοι σε γνώρισαν σε αγάπησαν. Ήσουν η προσωποποίηση της καλοσύνης, της ανιδιοτέλειας και της ανθρωπιάς, χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με ήθος αρχές ιδανικά και αξίες.

Πάλεψες να κρατηθείς στη ζωή και τα κατάφερες για 48 ώρες. Ευχαριστούμε το Θεό που σε βοήθησε για να μπορέσουμε, εμείς οι γονείς σου, να σου επαναλάβουμε το πόσο πολύ σε αγαπήσαμε και ότι ήσουν ότι καλύτερο είχε συμβεί στη ζωή μας.

ΓΙΕ μου, 26 χρόνια και όμως μοιάζει σαν μια ανάσα. Σε είδα να μεγαλώνεις, να γίνεσαι άνδρας, να γελάς με εκείνο το γέλιο που γέμιζε όποιο χώρο και να βρισκόσουν.

Δεν ήσουν πια παιδί, ήσουν η προέκταση του εαυτού μου στον κόσμο. Και τώρα που λείπεις, η απουσία σου δεν είναι απλά κενό. Είναι γκρέμισμα.

Δεν ξέρω πως θα τα καταφέρνω να ξυπνώ σε ένα κόσμο όπου δεν υπάρχουμε πια οι δύο μας όπως πριν. Δεν ξέρω πως να συνηθίσω ότι οι συμβουλές που δεν σου έδωσα, τα λόγια που δεν είπα, οι αγκαλιές που άφησα για «αργότερα» έμειναν όλες πίσω χωρίς εσένα.

Ένας πατέρας δεν θάβει το παιδί του. Θάβει ένα κομμάτι από τον ίδιο του τον εαυτό. Και όμως, μέσα σε όλο αυτό τον πόνο, νιώθω την παρουσία σου σαν μια ανάσα στον αέρα.

Τη δύναμη σου να με κρατά όρθιο όταν δεν μπορώ να σηκωθώ.

ΓΙΕ μου, 26 χρόνια ήταν λίγα. Και όμως άφησαν σημάδι που δεν σβήνει. Και όσο και αν πονώ, όσο κι αν ψάχνω να σε βρω σε κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχίσω να περπατώ με την περηφάνεια ότι είχα ένα γιο σαν εσένα.

Δεν έφυγες από εμάς. Μόνο από τα μάτια μας. Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ.

Στην αγκαλιά του Χριστού μας και των αγγέλων όπου βρίσκεσαι να προσεύχεσαι, όπως μόνο εσύ ξέρεις, για όλους όσους σε λάτρεψαν.

* Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστέκονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τους εφέδρους καταδρομείς, (αλήθεια, πόσο περήφανος ήσουν για το πράσινο σου μπερέ), τη δεύτερη σου οικογένεια, τα «αδέλφια» σου όπως αποκαλούσες τους οργανωμένους φίλους της ομάδας σου του Απόλλωνα και όλους τους γνωστούς και αγνώστους που ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν.

* Θέλω να παρακαλέσω όλους όσους δεν γνώρισαν τον γιό μου και δεν γνωρίζουν τα γεγονότα να μην συνεχίζουν να τον μαχαιρώνουν. Ας σεβαστούν τη μνήμη του και τον δικό μας πόνο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε
Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε που άφησε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - Η φωτογραφία που έγινε viral
Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΛ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας»

 28.11.2025 - 20:03
Επόμενο άρθρο

Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε που άφησε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - Η φωτογραφία που έγινε viral

 28.11.2025 - 20:39
Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 16:46
VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

  •  28.11.2025 - 21:30
Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  28.11.2025 - 17:12
Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

  •  28.11.2025 - 19:13
Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

  •  28.11.2025 - 16:22
Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  28.11.2025 - 19:55
Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

  •  28.11.2025 - 20:17
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΛ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΛ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας»

  •  28.11.2025 - 20:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα