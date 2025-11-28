Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

 28.11.2025 - 19:55
Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχωρεί στην προκήρυξη της 4ης πρόσκλησης επιχορηγήσεων για το Σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο,  στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι αιτήσεις θα καταχωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 5 Δεκεμβρίου 2025, 09:00, έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025, 09:00.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, εγκρίθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές η απλοποίηση του μηχανισμού επαλήθευσης του σχεδίου, ο οποίος πλέον θα βασίζεται στην ολοκλήρωση της εγγραφής του οχήματος αντί στη χρονοβόρα διαδικασία καταβολής χορηγίας. Η αλλαγή αναμένεται να επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος και επιτρέπει στα εγκεκριμένα οχήματα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ηλεκτρονική κλήρωση εάν οι αιτήσεις υπερβούν τη διαθεσιμότητα

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον διαθέσιμο αριθμό χορηγιών, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 9 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο μια πλήρως δίκαιη και διαφανή διαδικασία. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά και άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, οργανισμών, δήμων, κοινοτήτων, ΜΚΟ, σωματείων, ιδρυμάτων και ομοσπονδιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, όπου αναλύονται οι κατηγορίες χορηγιών και τα κριτήρια συμμετοχής.

Υποχρέωση τακτοποίησης οφειλών

Βάσει της Εγκυκλίου 3Α/14.08.2025 του Γενικού Λογιστηρίου, οι αιτητές που έχουν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα συμμετοχής. Ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται μετά την προκαταρκτική έγκριση. Όσοι εμφανίζονται με οφειλές θα πρέπει εντός 8 εργάσιμων ημερών να αποστείλουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις εξόφλησης ή ρύθμισης. Μη συμμόρφωση οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης.

Κατανομή προϋπολογισμού – €5,62 εκατ. σε 520 χορηγίες

Το ποσό της 4ης προκήρυξης ανέρχεται σε €5.620.000, κατανεμημένο ως εξής:

Δ5 – Αγορά καινούργιου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €9.000 – 380 χορηγίες – €3.420.000 συνολικά

Δ7 – Αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO₂ για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος:
Χορηγία €20.000 – 40 χορηγίες – €800.000

Δ8 – Αγορά καινούργιου οχήματος για πολύτεκνη οικογένεια, μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €20.000 – 40 χορηγίες – €800.000

Δ9 – Αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €9.000 – 50 χορηγίες – €450.000

Δ10 – Αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Ν1 (εμπορικό έως 3.500 κιλά), μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €15.000 – 10 χορηγίες – €150.000

Το σύνολο ανέρχεται σε 520 χορηγίες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

