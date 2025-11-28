Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Σε πλειστηριασμό οχημάτων προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00, στον χώρο Auction Yard στη Μοσφιλωτή Λάρνακας.

Ο πλειστηριασμός εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών διαδικασιών της τράπεζας για τη διάθεση κινητών και άλλων αντικειμένων, με τον πλήρη κατάλογο και τις φωτογραφίες να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό από τις 27 Νοεμβρίου 2025.



Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα επιθεώρησης των αντικειμένων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες πριν από τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι ο επόμενος πλειστηριασμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02/12/2025 η ώρα 15.00 στην Auction Yard στη Μοσφιλωτή (Λεωφ. Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή Λάρνακα). Κατάλογος & φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες από την 27/11/2025.

Ημερομηνίες και ώρες επιθεώρησης

Δευτέρα 01/12/2025 από τις 10.00 – 13.00 και 14.00 – 17.00

Τρίτη 02/12/2025 από τις 10.00 – 14.30.

Για να δείτε τη λίστα με τα αντικείμενα (και να την εκτυπώσετε) παρακαλώ όπως πατήσετε ΕΔΩ

Για να δείτε τη λίστα και τις φωτογραφίες με τα αντικείμενα παρακαλώ όπως πατήσετε ΕΔΩ