Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

 28.11.2025 - 18:47
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Σε πλειστηριασμό οχημάτων προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00, στον χώρο Auction Yard στη Μοσφιλωτή Λάρνακας.

Ο πλειστηριασμός εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών διαδικασιών της τράπεζας για τη διάθεση κινητών και άλλων αντικειμένων, με τον πλήρη κατάλογο και τις φωτογραφίες να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό από τις 27 Νοεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα επιθεώρησης των αντικειμένων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες πριν από τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι ο επόμενος πλειστηριασμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02/12/2025 η ώρα 15.00 στην Auction Yard στη Μοσφιλωτή (Λεωφ. Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή Λάρνακα). Κατάλογος & φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες από την 27/11/2025.

Ημερομηνίες και ώρες επιθεώρησης

Δευτέρα 01/12/2025 από τις 10.00 – 13.00 και 14.00 – 17.00

Τρίτη 02/12/2025 από τις 10.00 – 14.30.

Για να δείτε τη λίστα με τα αντικείμενα (και να την εκτυπώσετε) παρακαλώ όπως πατήσετε ΕΔΩ

Για να δείτε τη λίστα και τις φωτογραφίες με τα αντικείμενα παρακαλώ όπως πατήσετε ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βρετανία: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

 28.11.2025 - 18:22
Επόμενο άρθρο

ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

 28.11.2025 - 19:00
Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 16:46
Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  28.11.2025 - 17:12
Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

  •  28.11.2025 - 19:13
Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

  •  28.11.2025 - 16:22
Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  28.11.2025 - 16:09
Έπιασε λαβράκι η ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πέντε πακέτα με 25 κιλά κάνναβης - Στάλθηκαν μέσω κούριερ - Φωτογραφίες

Έπιασε λαβράκι η ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πέντε πακέτα με 25 κιλά κάνναβης - Στάλθηκαν μέσω κούριερ - Φωτογραφίες

  •  28.11.2025 - 17:38
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

  •  28.11.2025 - 18:47
ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

  •  28.11.2025 - 19:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα