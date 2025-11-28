Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

 28.11.2025 - 19:13
Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

«Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, ιδιαίτερα τώρα, που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία» επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, τον οποίο δέχθηκε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι «η Ελλάδα, αλλά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη μεγάλη του πλειοψηφία, από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας». Και «αυτό έγινε με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα», αφού «ενάμιση εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες που έρχονταν στην Ελλάδα σταμάτησαν να έρχονται», ενώ παράλληλα «πάγωσαν και οι εξαγωγές μας» προς τη Ρωσία.

«Βεβαίως, εμείς ως χώρα, έχουμε πειθαρχήσει στις ποινές που έχει βάλει η Ευρώπη στη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής και εξήγησε ότι το λέει αυτό, «διότι οι γείτονές μας στην Τουρκία δεν έχουν προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο θέμα, παρότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει το εξής περίεργο αυτή τη στιγμή: Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη» επισήμανε ο κ. Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, αφού «συνεχάρη το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση για τις προσπάθειες που έκαναν ώστε η χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση», τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει πλέον κι έχει γίνει πάλι πυλώνας της Ευρώπης. Ακόμη και στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα». Αναγνώρισε ότι αυτή «η επιτυχία της πατρίδας σας ήρθε με μεγάλο κόστος», κάτι που δεν ξεχνά η Ευρώπη, αλλά «φτάσαμε τώρα σε μια στιγμή που το μέλλον είναι λαμπρό».

Ο κ. Βέμπερ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Βουλής για τη σταθερή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα δεν είναι απλώς κάποια προβλήματα. Τα συμφέροντα δεν είναι κάποια συμφέροντα. Είναι ευρωπαϊκά συμφέροντα και η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ ως μεσάζων. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου».

Επίσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επιβεβαίωσε ότι αυτή η στιγμή είναι ιστορική, αφού «βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη με την Ουκρανία» και «η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πλέον». Όπως υπογράμμισε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δίπλα μας, όπως στο παρελθόν. Και ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ώστε να αποκτήσει κυριαρχία και ανεξαρτησία στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στο τομέα της οικονομίας. Η σημασία της ενότητας, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και η Ελλάδα παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, δεδομένης και της ιστορίας της», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

 28.11.2025 - 19:00
Επόμενο άρθρο

Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

 28.11.2025 - 19:30
Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 16:46
Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  28.11.2025 - 17:12
Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

  •  28.11.2025 - 19:13
Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

  •  28.11.2025 - 16:22
Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  28.11.2025 - 16:09
Έπιασε λαβράκι η ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πέντε πακέτα με 25 κιλά κάνναβης - Στάλθηκαν μέσω κούριερ - Φωτογραφίες

Έπιασε λαβράκι η ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πέντε πακέτα με 25 κιλά κάνναβης - Στάλθηκαν μέσω κούριερ - Φωτογραφίες

  •  28.11.2025 - 17:38
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

  •  28.11.2025 - 18:47
ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποφάσεις ΚΟΠ για τον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλωνα

  •  28.11.2025 - 19:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα