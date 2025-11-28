Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαShein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 28.11.2025 - 06:24
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Αναστάτωση δημιουργήθηκε αναφορικά με τα τέλη και τους δασμούς που αναμένονται να εφαρμοστούν σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu.

Τελικό ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής τελωνειακής πλατφόρμας, όπου όχι μόνο θα επιβάλλονται τέλη πριν την εισαγωγή, αλλά θα ελέγχεται και θα απορρίπτεται στο τελωνείο ως ακατάλληλο για πώληση, ό,τι εισάγεται και δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επισπεύσουν την επιβολή δασμών στα δέματα χαμηλής αξίας και να θεσπίσουν ένα «απλοποιημένο προσωρινό τελωνειακό τέλος» από το 2026, ενώ συζητείται διαχειριστικό τέλος της τάξεως των 2 ευρώ ανά μικρό δέμα που παραδίδεται απευθείας σε καταναλωτές, ή 0,50 ευρώ για δέματα μέσω ευρωπαϊκών αποθηκών.

Ο Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης, μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «θα υπάρξει επίπτωση και στην Κύπρο. Η εμπειρία όμως με τους δασμούς μέχρι στιγμής όσο αφορά τον Τραμπ, ειδικά με τους Κινέζους, είναι πώς αυτοί είναι ειδικοί στο πώς να αποφύγουν τους δασμούς. Για παράδειγμα η Κίνα όταν άρχισε να  βάζει πίεση ο Τραμπ με τους δασμούς των 150%, άρχισε να μεταφέρει φορτία στο Βιετνάμ όπου ο δασμός ήταν 50% και τα έστελνε από εκεί»

Πόσο πρέπει να ανησυχεί ο μέσος πολίτης;

«Δεν πρέπει να ανησυχεί τον μέσο πολίτη, ότι αυτό θα αυξήσει σημαντικά τα κόστη του. Αρκετοί από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες είναι βιοτεχνίες, εκτός τα προσωπικά είδη που αγοράζει και ο κάθε ένας φθηνά», σημείωσε ο κύριος Τελώνης.

«Ένα παράδειγμα είναι όταν έγινε το Brexit στην Αγγλία, ξαφνικά οι δασμοί έγιναν απαγορευτικοί για τα προϊόντα, 2-3 από τους μεγάλους οίκους έκαναν αποθήκες στη Γαλλία και μέσα σε 4 μήνες εγγυήθηκαν την ίδια τιμή όπως ήταν παλιά. Ψώνιζαν από Αγγλία και είχαν τις αποθήκες τους κάπου στην Γαλλία και ό,τι θέλεις σου τα έστελναν από εκεί από την ΕΕ, άρα δεν υπήρχαν δασμοί. Αφού οι Άγγλοι βρήκαν αυτή τη μέθοδο, σίγουρα κάτι θα κάνουν και οι Κινέζοι των οποίων θα επηρεαστούν πολύ οι  επιχειρήσεις τους», εξήγησε.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «μπορούν να εισάγουν σε κοντέινερ στην Ευρώπη και μετά να κάνουν από εκεί τη διανομή. Θα έχουμε μια βραχυπρόθεσμη ή και μεσοπρόθεσμη επίπτωση από πλευράς φόρων αλλά η ίδια η αγορά θα λύσει το πρόβλημα, άρα ο μέσος πολίτης δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Τα πράγματα που αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες οι πολίτες, είναι χαμηλής αξίας. Δηλαδή εάν όσα αγοράσει κάποιος βγουν 120 ευρώ, με τους δασμούς θα πάνε στα 130 για παράδειγμα. Δεν θα διπλασιάσει το κόστος για να πει κανείς ότι δεν αξίζει. Θα υπάρξει μια αύξηση κόστους αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ»

Καταλήγοντας, ο Οικονομολόγος επισήμανε ότι «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν υπάρξει κάποια ελαφρά επίπτωση πάνω στον πληθωρισμό. Θα είναι αξιοσημείωτο αν συμβεί κάτι τέτοιο»

«Περισσότερο είναι η ταλαιπωρία που θα υπάρξει στον κόσμο που θα πληρώνει έξτρα και θα γίνεται η διαδικασία εκτελωνισμού», κατέληξε.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

 28.11.2025 - 06:23
Επόμενο άρθρο

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί της πυρκαγιάς σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Η κατάσβεση συνεχίζεται για 3η ημέρα

 28.11.2025 - 06:31
Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

  •  28.11.2025 - 06:19
Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

  •  28.11.2025 - 06:37
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  28.11.2025 - 06:24
INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

  •  28.11.2025 - 06:21
Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  28.11.2025 - 06:13
Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

  •  28.11.2025 - 06:23
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.11.2025 - 06:44
Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

  •  27.11.2025 - 20:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα