Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Τελικό ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής τελωνειακής πλατφόρμας, όπου όχι μόνο θα επιβάλλονται τέλη πριν την εισαγωγή, αλλά θα ελέγχεται και θα απορρίπτεται στο τελωνείο ως ακατάλληλο για πώληση, ό,τι εισάγεται και δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επισπεύσουν την επιβολή δασμών στα δέματα χαμηλής αξίας και να θεσπίσουν ένα «απλοποιημένο προσωρινό τελωνειακό τέλος» από το 2026, ενώ συζητείται διαχειριστικό τέλος της τάξεως των 2 ευρώ ανά μικρό δέμα που παραδίδεται απευθείας σε καταναλωτές, ή 0,50 ευρώ για δέματα μέσω ευρωπαϊκών αποθηκών.

Ο Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης, μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «θα υπάρξει επίπτωση και στην Κύπρο. Η εμπειρία όμως με τους δασμούς μέχρι στιγμής όσο αφορά τον Τραμπ, ειδικά με τους Κινέζους, είναι πώς αυτοί είναι ειδικοί στο πώς να αποφύγουν τους δασμούς. Για παράδειγμα η Κίνα όταν άρχισε να βάζει πίεση ο Τραμπ με τους δασμούς των 150%, άρχισε να μεταφέρει φορτία στο Βιετνάμ όπου ο δασμός ήταν 50% και τα έστελνε από εκεί»

Πόσο πρέπει να ανησυχεί ο μέσος πολίτης;

«Δεν πρέπει να ανησυχεί τον μέσο πολίτη, ότι αυτό θα αυξήσει σημαντικά τα κόστη του. Αρκετοί από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες είναι βιοτεχνίες, εκτός τα προσωπικά είδη που αγοράζει και ο κάθε ένας φθηνά», σημείωσε ο κύριος Τελώνης.

«Ένα παράδειγμα είναι όταν έγινε το Brexit στην Αγγλία, ξαφνικά οι δασμοί έγιναν απαγορευτικοί για τα προϊόντα, 2-3 από τους μεγάλους οίκους έκαναν αποθήκες στη Γαλλία και μέσα σε 4 μήνες εγγυήθηκαν την ίδια τιμή όπως ήταν παλιά. Ψώνιζαν από Αγγλία και είχαν τις αποθήκες τους κάπου στην Γαλλία και ό,τι θέλεις σου τα έστελναν από εκεί από την ΕΕ, άρα δεν υπήρχαν δασμοί. Αφού οι Άγγλοι βρήκαν αυτή τη μέθοδο, σίγουρα κάτι θα κάνουν και οι Κινέζοι των οποίων θα επηρεαστούν πολύ οι επιχειρήσεις τους», εξήγησε.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «μπορούν να εισάγουν σε κοντέινερ στην Ευρώπη και μετά να κάνουν από εκεί τη διανομή. Θα έχουμε μια βραχυπρόθεσμη ή και μεσοπρόθεσμη επίπτωση από πλευράς φόρων αλλά η ίδια η αγορά θα λύσει το πρόβλημα, άρα ο μέσος πολίτης δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Τα πράγματα που αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες οι πολίτες, είναι χαμηλής αξίας. Δηλαδή εάν όσα αγοράσει κάποιος βγουν 120 ευρώ, με τους δασμούς θα πάνε στα 130 για παράδειγμα. Δεν θα διπλασιάσει το κόστος για να πει κανείς ότι δεν αξίζει. Θα υπάρξει μια αύξηση κόστους αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ»

Καταλήγοντας, ο Οικονομολόγος επισήμανε ότι «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν υπάρξει κάποια ελαφρά επίπτωση πάνω στον πληθωρισμό. Θα είναι αξιοσημείωτο αν συμβεί κάτι τέτοιο»

«Περισσότερο είναι η ταλαιπωρία που θα υπάρξει στον κόσμο που θα πληρώνει έξτρα και θα γίνεται η διαδικασία εκτελωνισμού», κατέληξε.