ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κύπρος επανεκλέγηκε στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

 28.11.2025 - 20:50
Η Κύπρος επανεκλέγηκε στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωση του, καλωσορίζει την επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την περίοδο 2026-2027 με 136 ψήφους, η οποία έλαβε την έβδομη θέση, σε σύγκριση με την δωδέκατη που είχε λάβει όταν εκλέγηκε το 2023.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της 34ης Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ.

«Μέσα από την κοινή προσπάθεια και εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Κύπρος πέτυχε να διατηρήσει τη θέση της στο Συμβούλιο του ΔΝΟ, στο οποίο εκλέγεται ανελλιπώς από το 1987. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη επιτυχία της Κύπρου στην πολυμέρεια και ιδιαίτερα σε έναν τομέα νευραλγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία όπως η ναυτιλία», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

