Η Κύπρος επανεκλέγηκε στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της 34ης Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ.

«Μέσα από την κοινή προσπάθεια και εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Κύπρος πέτυχε να διατηρήσει τη θέση της στο Συμβούλιο του ΔΝΟ, στο οποίο εκλέγεται ανελλιπώς από το 1987. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη επιτυχία της Κύπρου στην πολυμέρεια και ιδιαίτερα σε έναν τομέα νευραλγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία όπως η ναυτιλία», καταλήγει η ανακοίνωση.