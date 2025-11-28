Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αμυντική βιομηχανία, με πράξεις αλλάζουμε το κράτος του 1960»

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά την τελετή απονομής του πράσινου μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομάτη», στο Σταυροβούνι, και κληθείς να σχολιάσει την εκδήλωση, είπε: «Μόνο υπερηφάνεια νιώθουμε για τους νέους καταδρομείς, περηφάνεια για την Εθνική φρουρά, για τα στελέχη, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους οπλίτες της Εθνικής φρουράς».

Επανέλαβε ότι, πέραν της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας με πράξεις και όχι με λόγια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας».

Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους εξοπλισμούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE που ανέρχεται σχεδόν στα €1,2 δισεκατομμύρια, είπε. Πρόσθεσε ότι είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, «που είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας έχουν δώσει με την απόφαση να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών», και ότι είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό «που αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας στην Πάφο στη Λεμεσό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε».

Συνεχάρη όλους τους νέους καταδρομείς και τους γονείς τους «που έκαναν πολύ καλή δουλειά για να βρίσκονται τα παιδιά τους σήμερα εδώ». Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Κυπριακής Δημοκρατίας «περνά πρωτίστως μέσα από την ενίσχυση, την αναβάθμιση του ανθρώπινου της δυναμικού και σε αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε».

Ερωτηθείς αν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE θα υπάρχει και ανταλλαγή ή εκπαίδευση μάχιμων της Εθνικής Φρουράς με άλλες χώρες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο εξοπλισμούς, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μία σημαντική διάσταση».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι αφορά και κυπριακές εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, και ότι, όσον αφορά την ενδεχόμενη αγορά από τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα συμπεριληφθεί στην ρήτρα συμφωνίας η συμμετοχή τουλάχιστον 15% κυπριακών εταιρειών.

«Υπάρχει μία πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο», είπε ο Πρόεδρος.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά την τελετή απονομής του πράσινου μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ στο Σταυροβούνι, και κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή απόφαση για το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, «έχω πει πολλές φορές ότι με πράξεις και όχι με λόγια, αλλάζουμε το κράτος του '60».

«Οι μεταρρυθμίσεις είναι μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης και το αποδεικνύουμε με την μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον φορολογικό μετασχηματισμό, το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, έρχεται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που η τελευταία έγινε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου το 1980», είπε. «Θα προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις γιατί πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025 και όχι με όρους του 1960 και επαναλαμβάνω, έχουμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε με τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρξει και μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, είπε «Φυσικά». Σημείωσε ότι έχει γίνει μια μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, «η οποία εφαρμόζεται τώρα και την αξιολογούμε και έχει προκλήσεις και θα επανέλθουμε ακριβώς για να γίνουν διορθώσεις, όπως για παράδειγμα και η μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Αναφέροντας ότι είναι επί δικής του διακυβέρνησης που ξεκίνησε η υλοποίηση, είπε ότι αξιολογείται συνεχώς και ότι αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές «θα πάμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με συγκεκριμένες εισηγήσεις για να κάνουμε την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη πιο αποτελεσματική».

Όλες οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στο να εξυπηρετήσουν ένα και μόνο στόχο, την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, είπε.