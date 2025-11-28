Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

 28.11.2025 - 21:30
VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί, κατηγορούμενοι για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Με βάση ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε σημαντική μαρτυρία, περιλαμβανομένου τεκμηρίου που συνδέει επιστημονικά τον έναν εκ των δύο με την υπόθεση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν την ενδυμασία που φέρεται να φορούσε ο εκτελεστής την ημέρα του εγκλήματος. Τα ρούχα εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην οικία άλλου κατηγορούμενου της ίδιας υπόθεσης.

Το εύρημα προέκυψε αφού οι ανακριτές ακολούθησαν τη διαδρομή των δραστών μετά τη δολοφονία. Πρόκειται για μαύρο φούτερ, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και γκρίζα γυαλιά με μαύρο σκελετό. Από τα τεκμήρια αυτά οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απομονώσουν γενετικό υλικό που, σύμφωνα με τις εξετάσεις, ανήκει στον δεύτερο κατηγορούμενο, Α.Ζ.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι εναντίον των δύο 28χρονων υπάρχει «σημαντική και δεσμευτική μαρτυρία», υποβάλλοντας αίτημα να παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Μαρτυρίες από συγγενικά πρόσωπα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις καταθέσεις μελών της οικογένειας του δεύτερου κατηγορούμενου.

Η αδελφή του κατέθεσε ότι ο αδελφός της εισήλθε βιαστικά στο σπίτι, πήρε το διαβατήριο και την ταυτότητά του και έφυγε χωρίς να πάρει ρούχα, λέγοντας πως θα ταξίδευε στην Ελλάδα.

Η μητέρα του επιβεβαίωσε πως το μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου ο γιος της ζήτησε τα ταξιδιωτικά έγγραφά του, ισχυριζόμενος ότι θα μετέβαινε στην Ελλάδα για ανανέωση διαβατηρίου. Ο πατέρας του κατηγορουμένου ανέφερε ότι όταν επέστρεψε στο σπίτι, η σύζυγός του τον ενημέρωσε πως ο γιος τους είχε ήδη φύγει για την Ελλάδα και ότι φαινόταν εξαιρετικά βιαστικός.

Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του πρώτου κατηγορούμενου

Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι βρέθηκε στην περιοχή για να αγοράσει ναρκωτικά και όχι για να παραλάβει τους δράστες.

Ωστόσο, η εκδοχή του διαψεύδεται από το υλικό της υπόθεσης, καθώς –όπως αναφέρθηκε– το όχημά του καταγράφεται να κινείται στην περιοχή χωρίς καμία στάση στο σημείο που ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δύο 28χρονοι θα παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της δίκης, η οποία έχει οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη την ίδια ημέρα ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Επίσημο: Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Κύπρο με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε
Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε που άφησε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - Η φωτογραφία που έγινε viral
Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γερμανός ΥΠΕΞ: Ώρα για νέο κεφάλαιο στη διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην ΕΕ

 28.11.2025 - 21:15
Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

«Καλή» ήταν η συζήτηση του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαου Μενελάου, και του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, την Παρασκευή, σε συνέχεια αυτής των ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

Κυπριακό: Καλό κλίμα στις επαφές των διαπραγματευτών - Προετοιμασία για την Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 16:46
VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

  •  28.11.2025 - 21:30
Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Νέα τραγωδία: Γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  28.11.2025 - 17:12
Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

Κακλαμάνης: Η Κύπρος είναι χωρισμένη και κανείς δεν μιλάει για αυτό στην Ευρώπη

  •  28.11.2025 - 19:13
Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

  •  28.11.2025 - 16:22
Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

Θες ηλεκτρικό όχημα; Νέες χορηγίες με ποσά μέχρι και €20.000 - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  28.11.2025 - 19:55
Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

Φόνος στα Κονιά: Συγκινεί ο πατέρας του 26χρονου Αλέξανδρου - « Από την καρδία μας δεν θα φύγεις ποτέ» - Φωτογραφία

  •  28.11.2025 - 20:17
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΛ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΛ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας»

  •  28.11.2025 - 20:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα