VIDEO: Νέες αποκαλύψεις για τον φόνο Δημοσθένους - Ο ισχυρισμός του 28χρονου για αγορά ναρκωτικών και οι μαρτυρίες

Με βάση ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε σημαντική μαρτυρία, περιλαμβανομένου τεκμηρίου που συνδέει επιστημονικά τον έναν εκ των δύο με την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν την ενδυμασία που φέρεται να φορούσε ο εκτελεστής την ημέρα του εγκλήματος. Τα ρούχα εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην οικία άλλου κατηγορούμενου της ίδιας υπόθεσης.

Το εύρημα προέκυψε αφού οι ανακριτές ακολούθησαν τη διαδρομή των δραστών μετά τη δολοφονία. Πρόκειται για μαύρο φούτερ, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και γκρίζα γυαλιά με μαύρο σκελετό. Από τα τεκμήρια αυτά οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απομονώσουν γενετικό υλικό που, σύμφωνα με τις εξετάσεις, ανήκει στον δεύτερο κατηγορούμενο, Α.Ζ.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι εναντίον των δύο 28χρονων υπάρχει «σημαντική και δεσμευτική μαρτυρία», υποβάλλοντας αίτημα να παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Μαρτυρίες από συγγενικά πρόσωπα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις καταθέσεις μελών της οικογένειας του δεύτερου κατηγορούμενου.

Η αδελφή του κατέθεσε ότι ο αδελφός της εισήλθε βιαστικά στο σπίτι, πήρε το διαβατήριο και την ταυτότητά του και έφυγε χωρίς να πάρει ρούχα, λέγοντας πως θα ταξίδευε στην Ελλάδα.

Η μητέρα του επιβεβαίωσε πως το μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου ο γιος της ζήτησε τα ταξιδιωτικά έγγραφά του, ισχυριζόμενος ότι θα μετέβαινε στην Ελλάδα για ανανέωση διαβατηρίου. Ο πατέρας του κατηγορουμένου ανέφερε ότι όταν επέστρεψε στο σπίτι, η σύζυγός του τον ενημέρωσε πως ο γιος τους είχε ήδη φύγει για την Ελλάδα και ότι φαινόταν εξαιρετικά βιαστικός.

Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του πρώτου κατηγορούμενου

Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι βρέθηκε στην περιοχή για να αγοράσει ναρκωτικά και όχι για να παραλάβει τους δράστες.

Ωστόσο, η εκδοχή του διαψεύδεται από το υλικό της υπόθεσης, καθώς –όπως αναφέρθηκε– το όχημά του καταγράφεται να κινείται στην περιοχή χωρίς καμία στάση στο σημείο που ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δύο 28χρονοι θα παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της δίκης, η οποία έχει οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη την ίδια ημέρα ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι.

Δείτε το απόσπασμα: