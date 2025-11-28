Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνωστό και αγαπημένο στέκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Δεν σταματά εδώ...»

 28.11.2025 - 22:15
Γνωστό και αγαπημένο στέκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Δεν σταματά εδώ...»

Το hype drinkery που άνοιξε πριν από 4 χρόνια στην οδό Ελευθερίας στη Λεμεσό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την πολύ ντιζαϊνάτη διακόσμηση αλλά και τα neon lights, προσφέροντας μια εμπειρία ανάλογη με αυτή των old school μπαρ της Αγγλίας, αποφάσισε να κατεβάσει ρολά.

Πιο κάτω η ανάρτηση του Tipsy Donkey που κατεβάζει ρολά:

«Μετά από τέσσερα απίστευτα χρόνια, το Tipsy Donkey κατεβάζει ρολά. Δεν ήταν επιλογή μας – αλλά κάθε όμορφο ταξίδι έχει και τον προορισμό του.

Όμως τι χρόνια ήταν αυτά!

Γεμάτα ποτά, μουσικές, αστεία, φιλίεςχορό και άπειρες όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί σας.

Δημιουργήσαμε μια παρέα που έγινε οικογένεια, κι αυτό θα μας συντροφεύει για πάντα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη, τη στήριξη και τα χαμόγελα που μας χαρίσατε.

Μείνετε συντονισμένοι – γιατί το Tipsy Donkey μπορεί να κατεβάζει ρολά, αλλά δεν σταματά εδώ.

Τα καλύτερα έρχονται, με νέες ιδέες, νέες εμπειρίες και νέα events!

See you soon. Tipsy Donkey Family».

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

