Γνωστό και αγαπημένο στέκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Δεν σταματά εδώ...»

Πιο κάτω η ανάρτηση του Tipsy Donkey που κατεβάζει ρολά:

«Μετά από τέσσερα απίστευτα χρόνια, το Tipsy Donkey κατεβάζει ρολά. Δεν ήταν επιλογή μας – αλλά κάθε όμορφο ταξίδι έχει και τον προορισμό του.

Όμως τι χρόνια ήταν αυτά!

Γεμάτα ποτά, μουσικές, αστεία, φιλίες, χορό και άπειρες όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί σας.

Δημιουργήσαμε μια παρέα που έγινε οικογένεια, κι αυτό θα μας συντροφεύει για πάντα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη, τη στήριξη και τα χαμόγελα που μας χαρίσατε.

Μείνετε συντονισμένοι – γιατί το Tipsy Donkey μπορεί να κατεβάζει ρολά, αλλά δεν σταματά εδώ.

Τα καλύτερα έρχονται, με νέες ιδέες, νέες εμπειρίες και νέα events!

See you soon. Tipsy Donkey Family».

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com