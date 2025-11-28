Γερμανός ΥΠΕΞ: Ώρα για νέο κεφάλαιο στη διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην ΕΕ

«Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε πολλούς τομείς σε κεντρικό εταίρο, όπως στις περιπτώσεις του ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και των συγκρούσεων στη Γάζα» δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν, σήμερα, Παρασκευή στο Βερολίνο.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt παραθέτει σημεία από την κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντησή του Φιντάν με τον Γερμανό ομόλογό του.

Όπως σημειώνεται, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν ανέφερε πως «η ΕΕ παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε αντίστοιχα όλες τις προϋποθέσεις. Δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι η ΕΕ θέτει κριτήρια για την ένταξη νέων μελών. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, το κεφάλαιο πρέπει να ανοίξει ξανά και οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία να ομαλοποιηθούν πάλι».

Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά κριτήρια της Κοπεγχάγης για τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτα και παραμένουν ως δεσμευτική προϋπόθεση.

Υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE ο Βάντεφουλ

Μιλώντας κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Γερμανός ΥΠΕΞ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Γερμανία θεωρεί την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη ως συμπληρωματική του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι «ο μηχανισμός SAFE πρέπει να ανοιχτεί και σε άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ, π.χ. στην Τουρκία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο». Επανέλαβε ότι «η Τουρκία είναι για τη Γερμανία πάντα ένας αξιόπιστος εταίρος και πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά την Τουρκία όταν λέει ότι η ΕΕ είναι στρατηγικός της στόχος, γιατί αυτό είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών».

Από την πλευρά του, ο Τούρκος ομόλογος του, Φιντάν, δήλωσε πως «ο μηχανισμός SAFE έχει μεγάλη σημασία για εμάς, είναι σημαντικό η Τουρκία να μην μείνει απέξω, αλλά να συμπεριληφθεί. Η εξοπλιστική βιομηχανία της Τουρκίας έχει μεγάλες δυνατότητες, οι ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή έχουν μεγάλη εμπειρία, επομένως είναι για το κοινό συμφέρον της Ευρώπης και της Τουρκίας η χώρα να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον μηχανισμό».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι, επειδή πολλά κράτη μέλη της ΕΕ είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, πολλά ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη αυτόματα αφορούν και το ΝΑΤΟ. «Η συνεργασία εντός του SAFE και ο ρόλος μας στο ΝΑΤΟ αφορούν και τη στρατηγική θέση ασφάλειας της Τουρκίας και επομένως η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στους αμυντικούς μηχανισμούς της ΕΕ», επισήμανε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ