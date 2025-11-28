Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Είσαι ηλίθια;»: Νέα επίθεση Τραμπ εναντίον γυναίκας δημοσιογράφου
ΔΙΕΘΝΗ

«Είσαι ηλίθια;»: Νέα επίθεση Τραμπ εναντίον γυναίκας δημοσιογράφου

 28.11.2025 - 10:04
«Είσαι ηλίθια;»: Νέα επίθεση Τραμπ εναντίον γυναίκας δημοσιογράφου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες, Πέμπτη, «ηλίθια» μία δημοσιογράφο, συνεχίζοντας τις προσβολές του εις βάρος μελών του Τύπου και κυρίως γυναικών όταν του θέτουν ερωτήσεις που δεν του αρέσουν.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;», ρώτησε ο Τραμπ τη δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας έντονης στιχομυθίας αναφορικά με τον δράστη της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους χθες στην οικία του στη Φλόριντα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μία από τους Εθνοφρουρούς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, υπέκυψε στα τραύματά της και επιτέθηκε στη μεταναστευτική πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο δράστης, που εργαζόταν για τη CIA στο Αφγανιστάν, εισήλθε στις ΗΠΑ μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα το 2021. Όμως έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος.

«Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εννοώ, τα έχασε και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει συχνά με αυτούς τους ανθρώπους».

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος επέμεινε ότι το 2021 επετράπη σε Αφγανούς να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και για να αποδείξει τα λεγόμενα του έδειξε μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτο με ανθρώπους που έφευγαν από την Καμπούλ.

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να τον διαψεύσει λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Στον Ντόναλντ Τραμπ δεν άρεσε καθόλου αυτό. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν». «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να καταφέρεται εναντίον δημοσιογράφων προσβάλλοντάς τους, με τις επιθέσεις του τον τελευταίο καιρό να επικεντρώνονται σε γυναίκες δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς των New York Times χαρακτηρίζοντάς τη «άσχημη» και «δευτεροκλασάτη», επειδή έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα σύμφωνα με το οποίο ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα λόγω της ηλικίας του.

Επίσης επέπληξε τη Μέρι Μπρους του τηλεοπτικού δικτύου ABC επειδή του έκανε μια «φρικτή, αναιδή και απλώς απαίσια ερώτηση» αναφορικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο.

Και όταν η Κάθριν Λούσι τον ρώτησε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, ο Τραμπ της απάντησε: «Ησυχία, γουρουνίτσα!».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Χειρότερη από την Covid» – Το Ινστιτούτο προειδοποιεί για κίνδυνο πανδημίας από γρίπη των πτηνών

 28.11.2025 - 09:58
Επόμενο άρθρο

Αστροφυσικό μυστήριο: Ανακαλύφθηκε αστέρι που δεν έπρεπε να υπάρχει

 28.11.2025 - 10:24
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/11), γύρω στις 7:15, στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς–Λάρνακας, στην περιοχή Δρομολαξιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

  •  28.11.2025 - 09:01
Φόνος Δημοσθένους: Παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου οι δύο Γεωργιανοί

Φόνος Δημοσθένους: Παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου οι δύο Γεωργιανοί

  •  28.11.2025 - 09:18
ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

  •  28.11.2025 - 10:37
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

  •  28.11.2025 - 09:29
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

  •  28.11.2025 - 10:59
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  28.11.2025 - 06:24
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή

  •  28.11.2025 - 09:22
Νέο τροχαίο: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.11.2025 - 09:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα