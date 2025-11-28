Ecommbx
LIKE ONLINE

Το Temu δίνει δωρεάν προϊόντα; Τι ισχύει, οι προϋποθέσεις και τι πρέπει να ξέρετε

 28.11.2025 - 23:16
Το Temu δίνει δωρεάν προϊόντα; Τι ισχύει, οι προϋποθέσεις και τι πρέπει να ξέρετε

Τα τελευταία χρόνια το Temu έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή marketplaces στον κόσμο.

Μαζί με την άνοδο της πλατφόρμας, άρχισαν να κυκλοφορούν όλο και περισσότερες ιστορίες για “δωρεάν προϊόντα”, “δώρα χωρίς αγορές” και “κουπόνια που μηδενίζουν το καλάθι”. Αλλά… ισχύουν όλα αυτά; Μπορεί πραγματικά κάποιος να πάρει προϊόντα από το Temu χωρίς να πληρώσει;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Παρακάτω εξηγούμε αναλυτικά τι ισχύει, πότε μπορεί κάποιος να πάρει έκπτωση ή δώρο, και τι πρέπει να προσέχει.

1. Δίνει το Temu δωρεάν προϊόντα; Μερικώς – αλλά όχι όπως νομίζουν πολλοί

Το Temu δεν προσφέρει δωρεάν προϊόντα χωρίς κάποια ενέργεια από τον χρήστη. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι χρησιμοποιεί:

credits/πόντους,

 

κουπόνια,

 

παιχνίδια επιβράβευσης,

 

προσφορές για νέους χρήστες,

 

προσφορές “share & earn”,

για να μειώσει το κόστος ενός προϊόντος – μερικές φορές μέχρι και στο μηδέν.

Δεν είναι τυχαίο δώρο. Είναι μέρος στρατηγικής marketing, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή, στο referral και στην πιστότητα του χρήστη.

2. Τι είναι τα Temu Credits και πώς λειτουργούν

Τα credits είναι πόντοι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν χρήματα στο checkout.
Μπορούν να προκύψουν από:

καθημερινά bonus μέσα στην εφαρμογή

 

συμμετοχή σε “tasks” (π.χ. παρακολούθηση βίντεο, login streaks)

 

επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις ή λάθος παραδόσεις

 

διάφορες in-app δραστηριότητες

Τα credits δεν μετατρέπονται σε πραγματικά χρήματα, αλλά μπορούν να μειώσουν μερικώς ή πλήρως την αξία ενός φθηνού προϊόντος.

3. Τα “παιχνίδια” του Temu – μπορούν να σου δώσουν δωρεάν προϊόντα;

Το Temu έχει κατά καιρούς παρουσιάσει παιχνίδια τύπου:

spin the wheel,

 

scratch cards,

 

mini-games με ανταμοιβές,

 

missions,

 

“complete the line to win”.

Μερικά από αυτά προσφέρουν:

credits,

 

κουπόνια,

 

ή δυνατότητα εξαργύρωσης σε προϊόντα με πολύ χαμηλή αξία.

Σπάνια καταλήγουν σε ακριβό προϊόν “εντελώς δωρεάν”.
Πρακτικά, πρόκειται για gamified προσφορές που ενθαρρύνουν τον χρήστη να επιστρέφει στην εφαρμογή.

4. Τι ισχύει για τις προσφορές τύπου “Invite friends to get a free gift”

Εδώ είναι και η πιο παρεξηγημένη κατηγορία.
Οι προσφορές δεν δίνουν δώρο αυτόματα. Συνήθως απαιτούν:

να γραφτούν νέοι χρήστες μέσω του δικού σου link

 

να ολοκληρωθούν ορισμένα βήματα από εκείνους (π.χ. να κάνουν λογαριασμό ή κάποιες ενέργειες εντός της εφαρμογής)

Επομένως:

ναι, μπορεί να οδηγήσει σε “δωρεάν” προϊόν

 

αλλά δεν είναι εύκολο και απαιτεί συμμετοχή άλλων ατόμων

5. Υπάρχουν όντως προϊόντα που καταλήγουν δωρεάν; Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις

Μπορεί κάποια χαμηλής αξίας προϊόντα (1€ – 3€) να μηδενιστούν αν:

συνδυαστεί κουπόνι

 

credits

 

προσφορά νέου χρήστη

 

κάποια in-app δραστηριότητα

Δεν πρόκειται για “δώρο χωρίς λόγο” αλλά για συνδυασμό πολλών εκπτώσεων.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

