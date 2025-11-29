Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Αυτοί είναι οι 11 για την Αμμόχωστο – Οι τρεις που διεκδικούν ξανά μία θέση στη Βουλή

 29.11.2025 - 12:48
ΑΚΕΛ: Αυτοί είναι οι 11 για την Αμμόχωστο – Οι τρεις που διεκδικούν ξανά μία θέση στη Βουλή

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, 29 Νοεμβρίου εξέλεξε τους έντεκα υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Αμμοχώστου.

Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 263 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Γαβριήλ Γιαννάκης: Είναι 64 ετών και κατάγεται από την Δερύνεια όπου και διαμένει. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Αμμοχώστου.

2. Γερολέμου Αναστασία: Είναι 59 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λακατάμεια. Εργάζεται στον Ιδιωτικό Τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγκαστινας.

3. Ζυμαράς Αντώνης: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στην Αραδίππου. Eίναι Διευθυντής σε Οικογενειακή Επιχείρηση.

4. Κέττηρος Νίκος: Είναι 51 ετών, κατάγεται από τη Λύση και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

5. Κουκουμάς Γιώργος: Είναι 42 ετών, κατάγεται από την Αγκαστίνα και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Βουλευτής Αμμοχώστου και Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ.

6. Κουννής Ανδρέας: Είναι 43 ετών, κατάγεται από την Καλοψίδα και διαμένει στο Ξυλοφάγου. Είναι Γ.Γ. της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και Γραμματέας του Εθνικού Δικτύου ενάντια στη Φτώχεια.

7. Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας: Είναι 56 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στο Μενεού. Είναι Οδοντίατρος – Ειδικός Γναθοχειρούργος.

8. Νικολάου Φλώρος: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι Ιδιοκτήτης Πρατηρίου Καυσίμων.

9. Παρασκευά Κωνσταντίνα: Είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Εργάζεται ως οπτικός/ οπτομέτρης.

10. Σοφοκλέους Νικολέττα: Είναι 45 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου ΑΕΖ Ζακακίου.

11. Χατζηγεωργίου Σταύρος: Είναι 29 ετών, κατάγεται από την Αχερίτου και την Καλοψίδα και διαμένει στο Φρέναρος. Είναι Αιγοπροβατοτρόφος και Επαγγελματικό Στέλεχος του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας του Δ.Σ. Ολυμπιάς Φρενάρους.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος αύριο Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

