ΠτΔ: «Έμφαση σε μεταρρυθμίσεις για αναπτύξεις και σε προσιτή στέγη»

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η παρουσία τόσο πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στη Συνέλευση είναι ένδειξη και της εκτίμησης απέναντι στην Ομοσπονδία και το έργο της, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ο κλάδος έχει καθοριστική συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, ενώ παράλληλα ανέφερε πως «η κυπριακή οικονομία καταγράφει επιδόσεις, ζηλευτές ακόμη και από μεγάλα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη». Πρόσθεσε, δε, ότι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας, που έχουν άμεση επίδραση και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και ότι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει την ίδια πορεία.

«Πέραν της συνετής οικονομικής πολιτικής και της υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης, στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων μας βρίσκονται οι συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας», συνέχισε ο Πρόεδρος, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ως βασική προτεραιότητα ανέδειξε και την αναθεώρηση των διαδικασιών αδειοδότησης της ανάπτυξης, με την εφαρμογή νέου πλαισίου με ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης για τις αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου, που αποτελούν σχεδόν το 50% των αδειοδοτήσεων, όπως είπε.

«Στόχος, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, με δραστική μείωση του χρόνου εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής σε 40 εργάσιμες μέρες για τις μονοκατοικίες και τις διπλοκατοικίες και σε 80 εργάσιμες μέρες για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα», επεσήμανε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι από την εφαρμογή του νέου συστήματος, εξετάστηκαν με την ταχεία διαδικασία εντός του χρονικού ορίου πέραν των 1.400 αιτήσεων για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και περίπου 260 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα και αναπτύξεις μέχρι 12 κατοικίες στη σειρά.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις για την έκδοση αδειών από Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται. «Σήμερα εξετάζονται περισσότερες αιτήσεις από αυτές που υποβάλλονται, άρα αυτό σταδιακά θα οδηγήσει στο να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα με τις προηγούμενες αιτήσεις», είπε.

Απαντώντας στις επισημάνσεις που έκανε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, στο δικό του χαιρετισμό, σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις, επεσήμανε ότι η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί περισσότερο από τον καθένα να υλοποιούνται τα δημόσια έργα. Συνέχισε, όμως, ότι «δεν θα σταματήσουμε να τερματίζουμε προβληματικές συμβάσεις που στο τέλος της ημέρας δεν υλοποιούνται τα έργα και το κόστος που επωμίζεται η Κυβέρνηση και φυσικά ο Κύπριος φορολογούμενος είναι σαφώς περισσότερο». Πρόσθεσε, τέλος, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα επανέλθει για να αλλάξει ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσω των οποίων παραχωρείται στους επαγγελματίες ανάπτυξης γης επιπρόσθετος συντελεστής δόμησης μέχρι 45%, ως κίνητρο για την παραγωγή επιπρόσθετων μονάδων, με υποχρέωση για διάθεση μέρους των επιπλέον κατοικιών σε τιμές προσιτής αγοράς ή ενοικίου.

Ως αποτέλεσμα, είπε ότι αναμένεται να παραχθούν την επόμενη διετία περίπου 1.500 οικιστικές μονάδες, εκ των οποίων οι 250 θα είναι προσιτές.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στις ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι αναμένεται εντός Δεκεμβρίου από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εξαγγελία της στρατηγικής της για την προσιτή κατοικία. «Ως Κυπριακή Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα αποτελέσουμε ωφέλιμο εταίρο στη διαμόρφωση μιας κοινής στεγαστικής πολιτικής για την ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, αναγνωρίζοντας και χαιρετίζοντας την στάση της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η Ομοσπονδία «έχει καθιερωθεί ως ένας υπεύθυνος, σοβαρός, αξιόπιστος, θεσμικός συνομιλητής του κράτους και των θεσμών», συμβάλλοντας στην διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την οικονομία και προάγουν κλάδο.

«Μόνο μέσα από μια σχέση βασισμένη στην ειλικρίνεια, την διαφάνεια, την ουσιαστική επικοινωνία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να προχωρούμε στις αναγκαίες βελτιώσεις», πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι εργολάβοι αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και ότι ο κλάδος των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι συμβάλλουν συνολικά περίπου στο 12% του ΑΕΠ, με το 6% να έρχεται αποκλειστικά από την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ δημιουργεί περισσότερες από 43.000 θέσεις εργασίας τεχνικού και δημιουργικού προσωπικού, με περίπου 2.500 εργολάβους να είναι εγγεγραμμένοι στην ΟΣΕΟΚ.

«Κανένας δεν θέλει ούτε να αποτυγχάνουμε, ούτε να καθυστερούμε», συνέχισε ο κ. Γαβριήλ, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές η εργοληπτική πλευρά καλείται να επωμιστεί ευθύνες που δεν της αναλογούν», επισημαίνοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας» ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και η διαδικασία για ταχεία επίλυση των διαφορών.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε κάποιες από τις βασικές προκλήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι «η επενδυτική δραστηριότητα και η προσιτή στέγη δεν είναι αντίπαλοι στόχοι» και πρόσθεσε ότι «με σωστό πλαίσιο και αποτελεσματικούς ελέγχους μπορούν να συνυπάρξουν προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των πολιτών». Ως σημαντικό παράγοντα στην κατεύθυνση αυτή ανέδειξε και την αύξηση των αδειοδοτήσεων έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γαβριήλ και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, επισημαίνοντας την ανάγκη για «μια ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου, αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες και αξιολόγηση λύσεων, όπως διακρατικές συμφωνίες με χώρες που διαθέτουν ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ). «Χρειαζόμαστε ένα Συμβούλιο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα, να αξιολογεί με σύγχρονα εργαλεία, να διασφαλίζει ποιότητα, να ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη του εργολάβου», είπε. «Θέλουμε ένα πλαίσιο που να επιβραβεύει τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα, ένα πλαίσιο που να απαιτεί ποιοτικά κριτήρια, συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, ανάλογα με την κατηγορία του εργολάβου», πρόσθεσε.

Την Γενική Συνέλευση χαιρέτισε, επίσης, ο Διευθυντής της ΟΣΕΟΚ, Γιάννης Πουμπουρής, ο οποίος υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της 30χρονης πορείας της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος είχε αρχίσει να εκπροσωπείται ήδη από το 1939, ενώ από τη δεκαετία του 1960 ιδρύθηκαν επαρχιακές οργανώσεις, που στην πορεία οδήγησαν στην ίδρυση της ΟΣΕΟΚ. Κάνοντας μία συνοπτική αναδρομή στο έργο της Ομοσπονδίας, ο κ. Πουμπουρής είπε ότι μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει στις συζητήσεις που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θέματα ασφάλειας και υγείας, αλλά και γενικότερα στη διαμόρφωση πολιτικών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του στη συνέλευση ότι απαιτούνται σύγχρονες προσεγγίσεις στην αλυσίδα των δημόσιων έργων, επισημαίνοντας ότι ο τόπος αξίζει καλύτερες διαδικασίες, διαφάνεια αμεροληψία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και υλοποίηση έργων, στα απαραίτητα ποιοτικά επίπεδα. Εξέφρασε διαφωνία με την απόφαση του Υπουργικού αναφορικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο το «υγιές περιβάλλον» για την υλοποίηση έργων του δημοσίου. Είπε, ακόμα, ότι υπάρχει συνεργασία με την ΟΣΕΟΚ για το θέμα της προσιτής στέγης και εξέφρασε ικανοποίηση για τις εξαγγελίες που αφορούν στα νέα τοπικά σχέδια.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ, Δημήτρης Βάκης, εκφωνώντας τον χαιρετισμό του Προέδρου της ΟΕΒ, Γιώργου Παντελίδη, ανέφερε ότι τα μέλη της ΟΣΕΟΚ αποτελούν πρότυπα εργοδοτών, ενώ αναφέρθηκε στον κατασκευαστικό κλάδο ως ατμομηχανή της οικονομίας του τόπου. Μίλησε, επίσης, για σημαντική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και σε περιόδους κρίσεων. Ενόψει των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται.

