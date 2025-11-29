Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

 29.11.2025 - 15:10
Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή «Αγιος Ακίνδυνος» της Κοινότητας Κυβίδες Επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν συνολικά έξι πυροσβεστικά οχήματα από πόλη και Επαρχία Λεμεσού.

Επιπρόσθετα υποστήριξαν την πυρόσβεση δύο πυροσβεστικά οχήματα από Τμήμα Δασών και ένα απο Βρετανικές Βάσεις.

Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.

Κατέκευσε συνολική έκταση περίπου ενός (1) εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, πεύκα και χαρουπόδεντρα.

Έγιναν ρίψεις στην πυρκαγιά και από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Κατα την διάρκεια πυρόσβεσης προστατεύθηκαν και δεν κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά. Παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης για τελικές κατασβέσεις και πλήρη οριοθέτηση.

Ακολούθησε νέα πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την Κοινότητα Δοράς Λεμεσού. Ανταποκρίθηκαν τριά πυροσβεστικά οχήματα από Επαρχία Λεμεσού και ένα από Τμήμα Δασών.

Γίνονται επίσης ρίψεις από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης.

