Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚαρκίνος Παχέος Εντέρου: Το αρωματικό φυτό που βάζει φρένο στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το αρωματικό φυτό που βάζει φρένο στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων

 29.11.2025 - 15:07
Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το αρωματικό φυτό που βάζει φρένο στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων

Γνωστό ήδη από την αρχαιότητα για τις μοναδικές του ιδιότητες, το κοινό αυτό φυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θεραπευτικά κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, χάρη στα πολύτιμα συστατικά του. Ο λόγος για το βότανο Artemisia herba-alba ή πιο γνωστό με την ονομασία λευκή αψιθιά ή αρτεμισία.

Πρόκειται για έναν θάμνο που φύεται φυσικά στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου οι κάτοικοι τον αξιοποιούν παραδοσιακά ως φάρμακο για τη θεραπεία της βρογχίτιδας, της διάρροιας, της υπέρτασης και του διαβήτη. Η πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Food Science and Nutrition, τον κατατάσσει ως ένα πιθανό ισχυρό όπλο κατά του καρκίνου.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η Artemisia herba-alba έχει σημαντικές δυνατότητες ως ένα νέο εργαλείο για την καταπολέμηση του καρκίνου του παχέος εντέρου», αναφέρει σχετικά η Δρ Lara Bou Malhab, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Sharjah. «Με βάση τα ευρήματα της μελέτης μας, η Artemisia herba-alba θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο φυσικό συστατικό για νέες θεραπείες του καρκίνου» προσθέτει.

Από τη φύση στο εργαστήριο

Η επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση της Δρος Bou Malhab συγκέντρωσε το υλικό του φυτού από τη νότια Ιορδανία τον Μάιο του 2021. Μετά τη συλλογή, τα μέρη του φυτού αποξηράνθηκαν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου και προστατεύθηκαν από το άμεσο ηλιακό φως για να αποφευχθεί η αλλοίωση των ευαίσθητων συστατικών. Μετά την αποξήρανση, οι πρώτες ύλες του φυτού αλέστηκαν μηχανικά σε λεπτή σκόνη. Αυτό το προκαταρκτικό βήμα έγινε για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της επόμενης διαδικασίας εκχύλισης, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ποσότητα των εκχυλισμένων φυτοχημικών ουσιών, εξηγούν οι ερευνητές.

Στη συνέχεια, η επιστημονική ομάδα δοκίμασε ένα εκχύλισμα αυτού του φυτού με βάση τη μεθανόλη σε οκτώ διαφορετικούς τύπους καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου, με στόχο να δουν πώς επηρεάζει την επιβίωση, την ανάπτυξη και τον θάνατο των κυττάρων, καθώς και την επίδρασή του σε ένα βασικό μονοπάτι που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το εκχύλισμα περιείχε πολλές δραστικές ενώσεις με ιδιότητες ικανές να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου με διάφορους βαθμούς αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, το απόσταγμα από Artemisia herba-alba ανέστειλε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και τα οδήγησε σε θάνατο, ανεξάρτητα από συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας σχετικά με τη δράση του, «το εκχύλισμα διατάραξε τον κυτταρικό κύκλο και μείωσε τη δραστηριότητα πρωτεϊνών όπως η κυκλίνη Β1 και η CDK1, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, μπλόκαρε το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου».

Συμπερασματικά, «η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει την επιλεκτική κυτταροτοξικότητα του εκχυλίσματος κατά των κυτταρικών σειρών, αναδεικνύοντας τη δυνατότητά του να χρησιμεύσει ως συμπληρωματική θεραπεία στην υπάρχουσα θεραπεία του καρκίνου με πιο αποτελεσματικές και λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις» τονίζει η επικεφαλής συγγραφέας. «Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες του Artemisia herba-alba ως φυσικής πηγής για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, καλύπτοντας την επείγουσα ανάγκη για θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» συμπληρώνει.

Εν προκειμένω, τα ευρήματα θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, δίνοντας μια λύση στις τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές. Η παραδοσιακή χημειοθεραπεία, εκτός από τις επιβλαβείς παρενέργειες, δημιουργεί προκλήσεις στη θεραπεία, με τα καρκινικά κύτταρα να γίνονται ανθεκτικά στα φάρμακα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου
Μύθος ή αλήθεια ότι συγχρονίζονται οι περίοδοι των γυναικών;
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 29.11.2025 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

 29.11.2025 - 15:10
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Αλίκη Νικολάου, 17 ετών, τέως κάτοικος Λυμπιών. Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη σήμερα, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

  •  29.11.2025 - 09:40
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
ΠτΔ: Ετοιμότητα για διευρυμένη άτυπη διάσκεψη πριν το τέλος 2025 - «Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε»

ΠτΔ: Ετοιμότητα για διευρυμένη άτυπη διάσκεψη πριν το τέλος 2025 - «Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε»

  •  29.11.2025 - 11:54
Επεισόδια Λεμεσός: Έφοδος Αστυνομίας σε σωματείο - Εντόπισαν από κράνος μέχρι σκουπόξυλο με σούβλα - Χειροπέδες και σε 19χρονο

Επεισόδια Λεμεσός: Έφοδος Αστυνομίας σε σωματείο - Εντόπισαν από κράνος μέχρι σκουπόξυλο με σούβλα - Χειροπέδες και σε 19χρονο

  •  29.11.2025 - 14:24
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

  •  29.11.2025 - 12:34
Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

  •  29.11.2025 - 15:10
Σημαντική κίνηση πριν το ΑΕΛ-Απόλλων: Συνάντηση σε ξενοδοχείο για κοινό μήνυμα

Σημαντική κίνηση πριν το ΑΕΛ-Απόλλων: Συνάντηση σε ξενοδοχείο για κοινό μήνυμα

  •  29.11.2025 - 14:05
Δέσποινα Βανδή: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο της hit με σύνθημα που ξεσηκώνει - «Καλά να περνάτε»

Δέσποινα Βανδή: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο της hit με σύνθημα που ξεσηκώνει - «Καλά να περνάτε»

  •  29.11.2025 - 13:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα