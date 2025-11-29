Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το αρωματικό φυτό που βάζει φρένο στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων

Πρόκειται για έναν θάμνο που φύεται φυσικά στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου οι κάτοικοι τον αξιοποιούν παραδοσιακά ως φάρμακο για τη θεραπεία της βρογχίτιδας, της διάρροιας, της υπέρτασης και του διαβήτη. Η πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Food Science and Nutrition, τον κατατάσσει ως ένα πιθανό ισχυρό όπλο κατά του καρκίνου.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η Artemisia herba-alba έχει σημαντικές δυνατότητες ως ένα νέο εργαλείο για την καταπολέμηση του καρκίνου του παχέος εντέρου», αναφέρει σχετικά η Δρ Lara Bou Malhab, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Sharjah. «Με βάση τα ευρήματα της μελέτης μας, η Artemisia herba-alba θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο φυσικό συστατικό για νέες θεραπείες του καρκίνου» προσθέτει.

Από τη φύση στο εργαστήριο

Η επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση της Δρος Bou Malhab συγκέντρωσε το υλικό του φυτού από τη νότια Ιορδανία τον Μάιο του 2021. Μετά τη συλλογή, τα μέρη του φυτού αποξηράνθηκαν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου και προστατεύθηκαν από το άμεσο ηλιακό φως για να αποφευχθεί η αλλοίωση των ευαίσθητων συστατικών. Μετά την αποξήρανση, οι πρώτες ύλες του φυτού αλέστηκαν μηχανικά σε λεπτή σκόνη. Αυτό το προκαταρκτικό βήμα έγινε για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της επόμενης διαδικασίας εκχύλισης, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ποσότητα των εκχυλισμένων φυτοχημικών ουσιών, εξηγούν οι ερευνητές.

Στη συνέχεια, η επιστημονική ομάδα δοκίμασε ένα εκχύλισμα αυτού του φυτού με βάση τη μεθανόλη σε οκτώ διαφορετικούς τύπους καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου, με στόχο να δουν πώς επηρεάζει την επιβίωση, την ανάπτυξη και τον θάνατο των κυττάρων, καθώς και την επίδρασή του σε ένα βασικό μονοπάτι που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το εκχύλισμα περιείχε πολλές δραστικές ενώσεις με ιδιότητες ικανές να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου με διάφορους βαθμούς αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, το απόσταγμα από Artemisia herba-alba ανέστειλε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και τα οδήγησε σε θάνατο, ανεξάρτητα από συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας σχετικά με τη δράση του, «το εκχύλισμα διατάραξε τον κυτταρικό κύκλο και μείωσε τη δραστηριότητα πρωτεϊνών όπως η κυκλίνη Β1 και η CDK1, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, μπλόκαρε το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου».

Συμπερασματικά, «η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει την επιλεκτική κυτταροτοξικότητα του εκχυλίσματος κατά των κυτταρικών σειρών, αναδεικνύοντας τη δυνατότητά του να χρησιμεύσει ως συμπληρωματική θεραπεία στην υπάρχουσα θεραπεία του καρκίνου με πιο αποτελεσματικές και λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις» τονίζει η επικεφαλής συγγραφέας. «Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες του Artemisia herba-alba ως φυσικής πηγής για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, καλύπτοντας την επείγουσα ανάγκη για θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» συμπληρώνει.

Εν προκειμένω, τα ευρήματα θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, δίνοντας μια λύση στις τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές. Η παραδοσιακή χημειοθεραπεία, εκτός από τις επιβλαβείς παρενέργειες, δημιουργεί προκλήσεις στη θεραπεία, με τα καρκινικά κύτταρα να γίνονται ανθεκτικά στα φάρμακα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr