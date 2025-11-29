Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 29.11.2025 - 17:02
Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Κύπρο επισκέπτεται η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, για διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, την 1η Δεκεμβρίου, οι επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο θα αρχίσουν στις 17:15, με πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την έναρξη της οποίας θα γίνουν προσφώνηση και αντιφώνηση.

Προστίθεται ότι θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση και σύσκεψη ολομέλειας των αντιπροσωπειών της Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 19:15 θα ληφθεί οικογενειακή φωτογραφία και ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Μέτσολα θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα.

Συμπληρώνεται ότι τη 2α Δεκεμβρίου θα γίνουν οι επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 8:40 π.μ. η Πρόεδρος του Σώματος Αννίτα Δημητρίου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση, ενώ στις 9:00 π.μ. θα γίνει συνάντηση της Προέδρου της Βουλής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ακολούθως, στις 10:35 π.μ. η κ. Μέτσολα θα λάβει μέρος μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε διάλογο με μαθητές στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο στις 12 το μεσημέρι, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Μαρούλλα Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές
Συγκινεί η Ανδριάνα Νικολάου για τον θάνατου του άτυχου Αλέξανδρου: «Ανοιχτή πληγή που θα αιμορραγεί - Αργοπεθαίνει και ο γονιός πίσω του»
Μύθος ή αλήθεια ότι συγχρονίζονται οι περίοδοι των γυναικών;
Νέες ανακλήσεις οχημάτων – Μεγαλώνει η λίστα με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Άμεση η ακινητοποίησή τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρεις συνήθειες που χαρίζουν μια καλύτερη ζωή – Απαιτούν μόνο λίγα λεπτά την ημέρα

 29.11.2025 - 16:47
Επόμενο άρθρο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό - Τον έριξε στο έδαφος και τον χτυπούσε

 29.11.2025 - 17:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  •  29.11.2025 - 17:02
Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

Θανατηφόρο με 17χρονη: Χειροπέδες στον οδηγό - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό των επιβατών - Σοκαριστικές φωτογραφίες

  •  29.11.2025 - 09:40
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 28χρονου

  •  29.11.2025 - 08:27
Επεισόδια Λεμεσός: Έφοδος Αστυνομίας σε σωματείο - Εντόπισαν από κράνος μέχρι σκουπόξυλο με σούβλα - Χειροπέδες και σε 19χρονο

Επεισόδια Λεμεσός: Έφοδος Αστυνομίας σε σωματείο - Εντόπισαν από κράνος μέχρι σκουπόξυλο με σούβλα - Χειροπέδες και σε 19χρονο

  •  29.11.2025 - 14:24
Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

Συγκλονιστικό μήνυμα: «Πάντα ο θάνατος με παγώνει»: Έκκληση από την επικεφαλής των Ασθενοφόρων για να μην χαθούν άλλες ζωές

  •  29.11.2025 - 12:34
Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

Δύο πυρκαγιές στην Επ. Λεμεσού: Στη μάχη πτητικά μέσα - Κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά

  •  29.11.2025 - 15:10
«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

«Αστακός» η Λεμεσός λόγω του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση

  •  29.11.2025 - 16:34
Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

Χριστούγεννα στις αθηναϊκές πίστες: Πρεμιέρες και συνεργασίες μεγάλων ονομάτων - Ποιους θα δείτε και πού

  •  29.11.2025 - 15:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα