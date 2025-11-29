Στη Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη Διάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, την 1η Δεκεμβρίου, οι επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο θα αρχίσουν στις 17:15, με πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την έναρξη της οποίας θα γίνουν προσφώνηση και αντιφώνηση.

Προστίθεται ότι θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση και σύσκεψη ολομέλειας των αντιπροσωπειών της Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 19:15 θα ληφθεί οικογενειακή φωτογραφία και ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Μέτσολα θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα.

Συμπληρώνεται ότι τη 2α Δεκεμβρίου θα γίνουν οι επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 8:40 π.μ. η Πρόεδρος του Σώματος Αννίτα Δημητρίου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση, ενώ στις 9:00 π.μ. θα γίνει συνάντηση της Προέδρου της Βουλής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ακολούθως, στις 10:35 π.μ. η κ. Μέτσολα θα λάβει μέρος μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε διάλογο με μαθητές στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο στις 12 το μεσημέρι, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ