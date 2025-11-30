Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχτεί αύριο το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta Metsola και τους επικεφαλής των πολιτικών Ομάδων για διαβουλεύσεις με το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια διαδικασία που ενισχύει τον θεσμικό συντονισμό και τη στενή συνεργασία Λευκωσίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις προτεραιότητες της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο μια φιλόδοξη, αλλά ρεαλιστική ατζέντα που θα αντικατοπτρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ενέργεια, τη μετανάστευση, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, καθώς και την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει πυλώνας σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Κατά την παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, θα πραγματοποιηθεί κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και στη συνέχεια η κα Metsola και οι Προέδροι των πολιτικών Ομάδων θα έχουν κοινή σύσκεψη με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, στις 7.25μμ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος Metsola θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και ο Διάλογος με Νέους, του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή μαθητών, που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 10.30πμ., στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η Κύπρος εκπέμπει το μήνυμα ότι προσέρχεται στη μεγάλη ευθύνη της Προεδρίας με αυτοπεποίθηση, πολιτική σοβαρότητα και ξεκάθαρη στόχευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην εθνική αποστολή για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον.

Με ενεργό ρόλο, με πρωτοβουλίες που προβάλλουν την ευρωπαϊκή ενότητα και με πλήρη προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην καρδιά της Ευρώπης.