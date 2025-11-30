Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες

Η Λευκωσία απέκτησε το δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων. Στην πολυσύχναστη Θεμιστοκλή Δέρβη άνοιξε πριν από λίγες ημέρες το νέο café To Biscotto, που έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει την προσοχή των dessert lovers. Αν και η στάθμευση μπορεί να είναι μια μικρή πρόκληση, αξίζει πραγματικά να κάνεις μια στάση, γιατί σε περιμένει ένα γλυκό ταξίδι που θα σε αποζημιώσει με την πρώτη μπουκιά.

Πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα βρίσκονται η Αλεξάνδρα, ο Χρήστος, η Βαλεντίνα και ο Κωνσταντίνος, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα ταξίδια και τα γλυκά. Η έμπνευσή τους να δημιουργήσουν έναν χώρο αφιερωμένο στη γλυκιά απόλαυση πήρε σάρκα και οστά, σε ένα μαγαζί που αποπνέει θετική ενέργεια, μινιμαλιστικό στυλ και μυρωδιές φρεσκοψημένων μπισκότων.

Μόλις περάσεις την πόρτα, σε υποδέχονται με ένα μεγάλο χαμόγελο και την ακαταμάχητη μυρωδιά του φούρνου. Εδώ τα cookies ψήνονται καθημερινά με χειροποίητες ζύμες, σοκολάτες ΙΟΝ και συνταγές που προέκυψαν μετά από πολλές δοκιμές και πειραματισμούς. Οι επιλογές είναι πολλές και δελεαστικές: classic, oreo, bueno, white chocolate, strawberry, αλλά και το πιο ιδιαίτερο Dubai chocolate cookie για όσους ακολουθούν τα trends. Μπορείς ακόμη να δημιουργήσεις το δικό σου μπισκότο με τη make your own επιλογή, συνδυάζοντας γεύσεις όπως εσύ θέλεις. Και για το απόλυτο pairing, κάθε cookie σερβίρεται με παγωτό μηχανής σε γεύση βανίλια ή σοκολάτα.

Το Biscotto όμως δεν σταματά στα μπισκότα. Στο μενού θα βρεις νόστιμες γλυκές κρέπες, αλλά και το γλυκό που έχει κλέψει τις καρδιές των Θεσσαλονικέων και πλέον κάνει την εμφάνισή του και στη Λευκωσία: το Αρμενοβίλ. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, μιλάμε για ένα παραδοσιακό γλυκό ψυγείου με γαλλικές ρίζες, παγωμένη κρέμα με καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και σοκολατένια επικάλυψη. Είναι δροσερό, φίνο και απολαυστικό, το τέλειο φινάλε σε κάθε γλυκιά εμπειρία.

Πρόκειται για ένα μικρό café με μεγάλη καρδιά, που φτιάχτηκε με μεράκι και αγάπη για τα γλυκά. Αν αγαπάς λοιπόν τα soft cookies, τον καλό καφέ και τα αυθεντικά desserts, μόλις βρήκες το νέο σου αγαπημένο στέκι στη Λευκωσία.

Σύντομα, το μαγαζί θα προσφέρει και delivery μέσω της πλατφόρμας Foody, ώστε να μπορείς να απολαύσεις τα αγαπημένα σου γλυκά και στο σπίτι.

