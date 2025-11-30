Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

 30.11.2025 - 18:15
Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 9:00πμ στη Δημοσιογραφική Εστία/Ένωση Συντακτών (δίπλα από Αρχηγείο Αστυνομίας) στη Λευκωσία, θα διεξαχθεί Δημόσιος Πλειστηριασμός.

Θα περιλαμβάνει 102 αντικείμενα όπως:
• 5 αστυνομικές άκατους,
• 3 αποτεφρωτήρες,
• Εξοπλισμό σποροπαραγωγής,
• Παλαιά σίδερα, αλουμίνια, ηλεκτρικά είδη, μπαταρίες,
• Καραβάνια,
• Κοντέινερ,
• Τρόλεϊ για βάρκες,
• Κομπρεσσόροι,
• Ντεπόζιτα νερού και διάφορα άλλα είδη.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επιθεωρήσουν τα αντικείμενα στους χώρους που αναφέρονται στον Κατάλογο από την Πέμπτη 27/11 μέχρι και την Τετάρτη 3/12/2025 (εκτός Σάββατο/Κυριακή) μεταξύ 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. καθώς και το πρωί του Πλειστηριασμού μεταξύ 7:30-8:30 π.μ. (ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΟΝΟ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους Δημοπράτες:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
Τ. Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
ΤΗΛ 22778751

