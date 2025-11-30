Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της
ΕΛΛΑΔΑ

Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της

 30.11.2025 - 14:45
Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της

Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε, το πρωί της Κυριακής, μια γυναίκα στο Ηράκλειο, αφού το μωρό ήταν… βιαστικό και ήρθε στον κόσμο καθοδόν για το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο Πέτρος Δαφνομήλης ετοιμάζονταν να υποδεχτούν την μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.

Η Ζαχαρένια και ο Πέτρος, μίλησαν στο Creta24, για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο που η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας πάντοτε ότι χρόνος υπήρχε.

Στις 6:40 και ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα. «Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Σωκράτης Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη
Κακοκαιρία «ADEL»: Νέος γύρος βροχών σε πολλές περιοχές του νησιού - Χαλάζι στο Τρόοδος - Δείτε βίντεο
Φόνος στα Κονιά: «Αποτέλεσμα της κακιάς στιγμής» λέει ο ύποπτος - Τι έδειξε το κλειστό κύκλωμα και τι προηγήθηκε
Καίτη Γαρμπή – «Femme Fatale»: Tο ανατρεπτικό video για το νέο «εκρηκτικό» τσιφτετέλι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποια Χριστούγεννα και Black Friday; Στην Αμμόχωστο άρχισαν να προετοιμάζονται για τα Καρναβάλια - Άνοιξαν οι αιτήσεις

 30.11.2025 - 14:37
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Οι έντονες βροχές έφεραν κατολισθήσεις - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάστηκαν

 30.11.2025 - 15:02
Βουλευτικές 2026: Μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ - Επικύρωσε το ψηφοδέλτιο - Όλα τα ονόματα

Βουλευτικές 2026: Μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ - Επικύρωσε το ψηφοδέλτιο - Όλα τα ονόματα

Με ενθουσιασμό, ενότητα και αισιοδοξία, το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Μάη 2026 με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που αγκαλιάζει τον κόσμο του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, αλλά και κάθε προοδευτικό Κύπριο και Κύπρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές 2026: Μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ - Επικύρωσε το ψηφοδέλτιο - Όλα τα ονόματα

Βουλευτικές 2026: Μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ - Επικύρωσε το ψηφοδέλτιο - Όλα τα ονόματα

  •  30.11.2025 - 12:23
Φόνος στα Κονιά: «Αποτέλεσμα της κακιάς στιγμής» λέει ο ύποπτος - Τι έδειξε το κλειστό κύκλωμα και τι προηγήθηκε

Φόνος στα Κονιά: «Αποτέλεσμα της κακιάς στιγμής» λέει ο ύποπτος - Τι έδειξε το κλειστό κύκλωμα και τι προηγήθηκε

  •  30.11.2025 - 11:29
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 14χρονος - Ανατράπηκε το όχημα που οδηγούσε σε αγροτικό δρόμο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 14χρονος - Ανατράπηκε το όχημα που οδηγούσε σε αγροτικό δρόμο

  •  30.11.2025 - 14:02
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη

  •  30.11.2025 - 12:52
Οδηγοί προσοχή: Οι έντονες βροχές έφεραν κατολισθήσεις - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάστηκαν

Οδηγοί προσοχή: Οι έντονες βροχές έφεραν κατολισθήσεις - Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάστηκαν

  •  30.11.2025 - 15:02
Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της

Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της

  •  30.11.2025 - 14:45
ΑΕΛ–Απόλλων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το αποψινό ντέρμπι - Σε πλήρη ετοιμότητα η Αστυνομία

ΑΕΛ–Απόλλων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το αποψινό ντέρμπι - Σε πλήρη ετοιμότητα η Αστυνομία

  •  30.11.2025 - 13:09
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  30.11.2025 - 07:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα