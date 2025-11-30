Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη

 30.11.2025 - 12:52
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε σήμερα ο νεαρός 22 ετών οδηγός του διπλοκάμπινου οχήματος στο οποίο επέβαινε η άτυχη Αλίκη Νικολάου 17 ετών από τα Λύμπια η οποία έχασε χθες τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκωσίας στην περιοχή Κοφίνου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου

Η Αστυνομία εναντίον του υπόπτου διερευνά αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου εξ αμελείας, αμελής οδήγηση, άρνηση ή αποφυγή δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης, επικίνδυνη κατάσταση εξαρτημάτων σε αυτοκίνητο, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας η οποία είχε ανασταλεί από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Ο οδηγός βρέθηκε θετικός με 37mg σε προκαταρκτική εξέταση και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελική εξέταση. Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου δεν υπέβαλε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για να τεθεί υπό κράτηση ο πελάτης του.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της Αλίκης Νικολάου θα διενεργηθεί αύριο από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Με ενθουσιασμό, ενότητα και αισιοδοξία, το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Μάη 2026 με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που αγκαλιάζει τον κόσμο του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, αλλά και κάθε προοδευτικό Κύπριο και Κύπρια.

