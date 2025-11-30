Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Στο κελί για τρεις ημέρες ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας το διπλοκάμπινο που επέβαινε η άτυχη Αλίκη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία: «Έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων της η άτυχη Αλίκη - Απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου
Η Αστυνομία εναντίον του υπόπτου διερευνά αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου εξ αμελείας, αμελής οδήγηση, άρνηση ή αποφυγή δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης, επικίνδυνη κατάσταση εξαρτημάτων σε αυτοκίνητο, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας η οποία είχε ανασταλεί από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
Ο οδηγός βρέθηκε θετικός με 37mg σε προκαταρκτική εξέταση και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελική εξέταση. Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου δεν υπέβαλε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για να τεθεί υπό κράτηση ο πελάτης του.
Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.
Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της Αλίκης Νικολάου θα διενεργηθεί αύριο από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.