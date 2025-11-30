ΑΕΛ–Απόλλων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το αποψινό ντέρμπι - Σε πλήρη ετοιμότητα η Αστυνομία

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, είπε ότι η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα, εφαρμόζοντας εκτεταμένο πλέγμα μέτρων τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά και σε γειτονικούς χώρους όπου κρίνεται αναγκαίο.

«Τα μέτρα ασφαλείας, που θα ληφθούν από την Αστυνομία, θα είναι αυξημένα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ΑΕΛ – Απόλλων», είπε.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοδουλίδου, για λόγους ασφάλειας η Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, δυτικά του σταδίου, θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση από τις 17:00 μέχρι τις 22:00, ενώ θα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Κάλεσε τους φιλάθλους των δύο ομάδων όπως επιδείξουν αθλητοπρέπεια και σεβασμό, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Επίσης, απηύθυνε έκκληση στους οπαδούς όπως ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας κατά την προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από το γήπεδο.

Αποφάσεις ΚΟΠ μετά από διαδοχικές συσκέψεις με την Αστυνομία

Στο μεταξύ, η ΚΟΠ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι για τον αγώνα πραγματοποιήθηκαν δύο αστυνομικές συσκέψεις.

Οι πρόσθετες εισηγήσεις της Αστυνομίας για μέτρα ασφαλείας έγιναν αποδεκτές, ενώ μετέπειτα στάλθηκε νέα επιστολή από το Αρχηγείο με περαιτέρω θέσεις, οι οποίες τέθηκαν εκτάκτως ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Μελετώντας όλα τα δεδομένα και καταδικάζοντας τα σοβαρά επεισόδια της Πέμπτης στη Λεμεσό, η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί μόνο με προπώληση εισιτηρίων, καθώς τα εκδοτήρια του σταδίου θα παραμείνουν κλειστά, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των Προέδρων των δύο ομάδων με παρουσία εκπροσώπου της Αστυνομίας, κατά την οποία θα απευθύνουν έκκληση στους φιλάθλους για υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ενώ οι δύο ομάδες καλούνται να εξασφαλίσουν πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα.

Η ΚΟΠ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκομένους, με στόχο την προστασία του ποδοσφαίρου και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Τα επεισόδια της Πέμπτης

Το ντέρμπι διεξάγεται σε βαρύ κλίμα, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η Αστυνομία ενημερώθηκε για σοβαρά επεισόδια στη Λεμεσό.

Ομάδα οπαδών της ΑΕΛ εμφανίστηκε στο οίκημα του σωματείου στην οδό Μεσολογγίου, όπου ρίχθηκαν κροτίδες και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.

Ακολούθησε συμπλοκή με θαμώνες, ενώ οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή μόλις έφθασε η Αστυνομία, ανάβοντας φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Συνολικά προκλήθηκαν ζημιές σε δώδεκα οχήματα, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 19 και 20 ετών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ