Δραματικές στιγμές στο Σίδνεϊ: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύτηκε στον αέρα μετά από φωτιά - Σοκαριστικά βίντεο

 30.11.2025 - 19:23
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο North St Mary’s, στα δυτικά του Σίδνεϊ, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, κινητοποιώντας πάνω από 200 πυροσβέστες. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, με συνέπεια μια δεξαμενή με χημικά να εκτοξευτεί στον αέρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι κομμάτια μπετόν «σε μέγεθος γροθιάς» έπεσαν πάνω στα πληρώματα, τραυματίζοντας δύο πυροσβέστες στα χέρια. Οι τραυματισμοί είναι ελαφροί και δεν αναφέρθηκαν άλλα άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Η φωτιά αναμένεται να καίει για ώρες

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η εκτίμηση της Πυροσβεστικής είναι ότι οι φλόγες θα συνεχίσουν να καίνε για μεγάλο μέρος της Κυριακής, καθώς στο σημείο βρίσκονται υλικά υψηλής καύσης.

 

