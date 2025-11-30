Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις – Παραμένουν επικίνδυνοι δρόμοι στο Τρόοδος

 30.11.2025 - 20:19
Οδηγοί προσοχή: Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις – Παραμένουν επικίνδυνοι δρόμοι στο Τρόοδος

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σε δρόμους στα ορεινά του Τροόδους σημειώθηκαν κατά τις σημερινές έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία και οι δρόμοι να παραμένουν επικίνδυνοι γύρω στις 8.00 το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για τους δρόμους:

Πεδουλά – Κύκκου
Κύκκου – Γερακιές
Κύκκου – Κάμπου
Καλοπαναγιώτη – Ορκόντα, και
Παχύαμμου – Πύργου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ΕΔΩ.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

