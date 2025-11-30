Οδηγοί προσοχή: Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις – Παραμένουν επικίνδυνοι δρόμοι στο Τρόοδος

Πρόκειται για τους δρόμους:

Πεδουλά – Κύκκου

Κύκκου – Γερακιές

Κύκκου – Κάμπου

Καλοπαναγιώτη – Ορκόντα, και

Παχύαμμου – Πύργου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ΕΔΩ.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.