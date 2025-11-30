Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΕΛ-Απόλλων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία – Είχαν από πυρσούς μέχρι ναρκωτικά

 30.11.2025 - 20:06
Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΛ-Απόλλων στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λεμεσιανό ντέρμπι: ΑΕΛ και Απόλλωνας κοντράρονται στο «Αλφαμέγα» - Λεπτό προς λεπτό η εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν.

Μία σύλληψη για κατοχή πυρσού, μία σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών και δύο πρόσωπα για σύλληψη για δημόσια εξύβριση και αντίσταση κατά τη σύλληψη.

H πραγματοποίηση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 1η Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς εντάσσεται στην τελική προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

