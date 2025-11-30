Έντονη δυσοσμία στη Λευκωσία – Εντόπισε το πρόβλημα σε αγωγό στη Νεκρή Ζώνη ο Δήμος – Προχωρούν σε διορθώσεις

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή, Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, ότι έχει εντοπιστεί μερικό φράξιμο του αγωγού μεταφοράς λυμάτων στην περιοχή Μια Μηλιά, στην νεκρή ζώνη.

Το φράξιμο το οποίο εντοπίστηκε από χθες επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ο ΕΟΑ με τη συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, προχώρησε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εάν κριθεί απαραίτητο, οι εργασίες επίλυσης του θέματος θα συνεχιστούν και αύριο, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με τον ΕΟΑ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση όταν υπάρξει εξέλιξη.