ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη δυσοσμία στη Λευκωσία – Εντόπισε το πρόβλημα σε αγωγό στη Νεκρή Ζώνη ο Δήμος – Προχωρούν σε διορθώσεις

 30.11.2025 - 19:00
Έντονη δυσοσμία στη Λευκωσία – Εντόπισε το πρόβλημα σε αγωγό στη Νεκρή Ζώνη ο Δήμος – Προχωρούν σε διορθώσεις

Για έντονη δυσοσμία κάνουν λόγο πολίτες σε περιοχές της Λευκωσίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή, Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, ότι έχει εντοπιστεί μερικό φράξιμο του αγωγού μεταφοράς λυμάτων στην περιοχή Μια Μηλιά, στην νεκρή ζώνη.

Το φράξιμο το οποίο εντοπίστηκε από χθες επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ο ΕΟΑ με τη συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, προχώρησε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εάν κριθεί απαραίτητο, οι εργασίες επίλυσης του θέματος θα συνεχιστούν και αύριο, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με τον ΕΟΑ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση όταν υπάρξει εξέλιξη.

H πραγματοποίηση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 1η Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς εντάσσεται στην τελική προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

