ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιορτάζει όντως σήμερα η μισή Κύπρος; Πόσοι φέρουν το όνομα Ανδρέας

 30.11.2025 - 17:55
Γιορτάζει όντως σήμερα η μισή Κύπρος; Πόσοι φέρουν το όνομα Ανδρέας

Τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα του πρωτόκλητου τιμά σήμερα η Ορθόδοξη εκκλησία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Σε ποιους θα ευχηθούμε

Πλήθος κόσμου μετέβη και φέτος, ανήμερα της εορτής, στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, για να προσκυνήσει και να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, τελέστηκε στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Ο Απόστολος Αντρέας λατρεύεται ιδιαίτερα στην Κύπρο, καθώς τεράστιος αριθμός συμπατριωτών μας φέρουν το όνομά του.

Εκτιμάται ότι οι πολίτες που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή τους στην Κύπρο ξεπερνούν τις 60 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, αναφορικά με την συχνότητα ονομάτων, υπάρχουν 36,682 πολίτες με το όνομα Ανδρέας και 19,339 με το όνομα Ανδρούλα. Οι αριθμοί περιλαμβάνουν και τα υποκοριστικά των ονομάτων όπως Άνδρος, Ανδρίκος, Άντρη κλπ.

Με βάση νεότερα στοιχεία, 64.489 γιορτάζουν φέτος, εκ των οποίων οι 36,027 φέρουν το όνομα Ανδρέας.

Πηγή: news.rik.cy

